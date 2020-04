Il vertice in videoconferenza tra Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e gli organi calcistici italiani per discutere sulla ripartenza degli allenamenti e dei campionati è terminato. “Nei prossimi giorni, mi confronterò con Speranza, ministro della Salute e con il Comitato tecnico scientifico, emaneremo poi le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alla modalità per ripartire con gli allenamenti”.