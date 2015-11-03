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Notizie Euro 2020 Fiorentina

Tuttosport, Fiorentina sonda Dovbyk: Dnipro chiede meno di 10 milioni. Ci pensa anche il Toro

05 luglio 2021 15:19

Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A ripartirà con tifosi sugli spalti. Stadi al 25% di capienza"

22 giugno 2021 15:11

Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes

21 giugno 2021 15:19

Cabrini: "Francia favorita. Subito dietro Belgio e poi Italia"

21 giugno 2021 12:21

Chiesa: "Berardi titolare? Il mister chiede di stare pronti, io lo sarò. Vogliamo arrivare fino in fondo"

18 giugno 2021 14:54

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Guedes: "E' stata una stagione difficile a Valencia. Adesso però sono concentrato sull'Europeo"

13 giugno 2021 14:53

Tegola per l'Italia: risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio per Florenzi. Il comunicato

12 giugno 2021 16:34

Euro 2020, c'è il via libera del Governo: all'Olimpico ci sarà almeno il 25% dei tifosi

13 aprile 2021 18:22

Di Gennaro: "L'Europeo nel 2021. Come faranno i giocatori a riprendere gli allenamenti?

16 marzo 2020 22:37

EURO 2020, Uefa lavora per rinviare tutto a dicembre. Stop a campionati per l'occasione

15 marzo 2020 14:59

Malagò: "Faremo le Olimpiadi. Non disputarle sarebbe un tradimento al senso dei giochi.."

13 marzo 2020 14:52

EURO 2020? Spunta una nuova ipotesi di recupero per fine novembre - metà gennaio

13 marzo 2020 13:32

Mancini: "Castrovilli ad Euro 2020? Ha poche presenze in Serie A, in questi sei mesi dipende tutto da lui..."

20 novembre 2019 17:58

Galbiati: "Se Chiesa non cresce in campionato non ha la certezza di andare agli Europei"

19 novembre 2019 21:32

Skysport, Castrovilli probabile titolare con l'Armenia. Duello con Zaniolo. Domani decisione..

18 novembre 2019 00:53

Badelj, il tecnico croato Dalic lo lascia in panchina per 90' nella vittoria sulla Slovacchia..

17 novembre 2019 12:07

Acerbi premia Castro: "È un calciatore molto forte, ha qualità e corsa. Noi in Nazionale sapevamo.."

13 novembre 2019 14:21

Mancini: "Valuteremo Castrovilli per il post-Europeo. Chiesa? Momento non facile.."

11 novembre 2019 16:05

Convocati U21, il CT Nicolato conferma i viola Sottil e Ranieri in vista di Islanda e Armenia. La lista

08 novembre 2019 21:13

Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista

08 novembre 2019 18:29

Euro 2020, Ianis Hagi parte dal 1' in Romania-Malta. Con la "10" del padre..

08 settembre 2019 19:42

Sky Sport, Chiesa domani titolare contro l'Armenia. Con lui nel tridente anche Belotti..

04 settembre 2019 22:44

Nazionale, Mancini ne chiama 26 verso Armenia e Finlandia. Chiesa unico viola ok..

30 agosto 2019 19:56

I sorteggi di Euro 2020, sorride l'Italia in gruppo con Grecia, Armenia, Liechtenstein e...

02 dicembre 2018 14:44

Mancini: "Se andiamo all'Europeo porto sicuramente: Chiesa, Caldara, Pellegrini. In porta? Forse Donnarumma"

04 luglio 2018 10:04

Euro 2020, a Roma la gara inaugurale. La Uefa svela le tappe del primo torneo itinerante...

07 dicembre 2017 16:45

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