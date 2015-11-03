Notizie Euro 2020 Fiorentina

Tuttosport, Fiorentina sonda Dovbyk: Dnipro chiede meno di 10 milioni. Ci pensa anche il Toro
05 luglio 2021 15:19
Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A ripartirà con tifosi sugli spalti. Stadi al 25% di capienza"
22 giugno 2021 15:11
Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes
21 giugno 2021 15:19
Cabrini: "Francia favorita. Subito dietro Belgio e poi Italia"
21 giugno 2021 12:21
Chiesa: "Berardi titolare? Il mister chiede di stare pronti, io lo sarò. Vogliamo arrivare fino in fondo"
18 giugno 2021 14:54
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
Guedes: "E' stata una stagione difficile a Valencia. Adesso però sono concentrato sull'Europeo"
13 giugno 2021 14:53
Tegola per l'Italia: risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio per Florenzi. Il comunicato
12 giugno 2021 16:34
Euro 2020, c'è il via libera del Governo: all'Olimpico ci sarà almeno il 25% dei tifosi
13 aprile 2021 18:22
Di Gennaro: "L'Europeo nel 2021. Come faranno i giocatori a riprendere gli allenamenti?
16 marzo 2020 22:37
EURO 2020, Uefa lavora per rinviare tutto a dicembre. Stop a campionati per l'occasione
15 marzo 2020 14:59
Malagò: "Faremo le Olimpiadi. Non disputarle sarebbe un tradimento al senso dei giochi.."
13 marzo 2020 14:52
EURO 2020? Spunta una nuova ipotesi di recupero per fine novembre - metà gennaio
13 marzo 2020 13:32
Mancini: "Castrovilli ad Euro 2020? Ha poche presenze in Serie A, in questi sei mesi dipende tutto da lui..."
20 novembre 2019 17:58
Galbiati: "Se Chiesa non cresce in campionato non ha la certezza di andare agli Europei"
19 novembre 2019 21:32
Skysport, Castrovilli probabile titolare con l'Armenia. Duello con Zaniolo. Domani decisione..
18 novembre 2019 00:53
Badelj, il tecnico croato Dalic lo lascia in panchina per 90' nella vittoria sulla Slovacchia..
17 novembre 2019 12:07
Acerbi premia Castro: "È un calciatore molto forte, ha qualità e corsa. Noi in Nazionale sapevamo.."
13 novembre 2019 14:21
Mancini: "Valuteremo Castrovilli per il post-Europeo. Chiesa? Momento non facile.."
11 novembre 2019 16:05
Convocati U21, il CT Nicolato conferma i viola Sottil e Ranieri in vista di Islanda e Armenia. La lista
08 novembre 2019 21:13
Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista
08 novembre 2019 18:29
Euro 2020, Ianis Hagi parte dal 1' in Romania-Malta. Con la "10" del padre..
08 settembre 2019 19:42
Sky Sport, Chiesa domani titolare contro l'Armenia. Con lui nel tridente anche Belotti..
04 settembre 2019 22:44
Nazionale, Mancini ne chiama 26 verso Armenia e Finlandia. Chiesa unico viola ok..
30 agosto 2019 19:56
I sorteggi di Euro 2020, sorride l'Italia in gruppo con Grecia, Armenia, Liechtenstein e...
02 dicembre 2018 14:44
Mancini: "Se andiamo all'Europeo porto sicuramente: Chiesa, Caldara, Pellegrini. In porta? Forse Donnarumma"
04 luglio 2018 10:04
Euro 2020, a Roma la gara inaugurale. La Uefa svela le tappe del primo torneo itinerante...
07 dicembre 2017 16:45
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