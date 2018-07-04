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Mancini: "Se andiamo all'Europeo porto sicuramente: Chiesa, Caldara, Pellegrini. In porta? Forse Donnarumma"

Il CT della Nazionale, Roberto Mancini intervenuto ieri su Canale 5 a Balalaika dopo la partita tra Inghilterra e Colombia, valevole per l'accesso ai quarti di finale, ha parlato del programma verso E...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 10:04
Mancini: "Se andiamo all'Europeo porto sicuramente: Chiesa, Caldara, Pellegrini. In porta? Forse Donnarumma" -
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Il CT della Nazionale, Roberto Mancini intervenuto ieri su Canale 5 a Balalaika dopo la partita tra Inghilterra e Colombia, valevole per l'accesso ai quarti di finale, ha parlato del programma verso Euro 2020.

"Chi porterei all'Europeo? Sicuramente se ci qualifichiamo ci sarà posto per Caldara, Chiesa, e Pellegrini. In porta? Forse Donnarumma..."

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