Mancini: "Se andiamo all'Europeo porto sicuramente: Chiesa, Caldara, Pellegrini. In porta? Forse Donnarumma"
Il CT della Nazionale, Roberto Mancini intervenuto ieri su Canale 5 a Balalaika dopo la partita tra Inghilterra e Colombia, valevole per l'accesso ai quarti di finale, ha parlato del programma verso E...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 10:04
Il CT della Nazionale, Roberto Mancini intervenuto ieri su Canale 5 a Balalaika dopo la partita tra Inghilterra e Colombia, valevole per l'accesso ai quarti di finale, ha parlato del programma verso Euro 2020.
"Chi porterei all'Europeo? Sicuramente se ci qualifichiamo ci sarà posto per Caldara, Chiesa, e Pellegrini. In porta? Forse Donnarumma..."