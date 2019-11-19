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Galbiati: "Se Chiesa non cresce in campionato non ha la certezza di andare agli Europei"

Roberto Galbiati è stato intervistato a Lady Radio: "Il gol in Nazionale non può che far bene a Federico Chiesa. Spero che quando ritornerà a giocare con la Fiorentina possa fare molto di più di quant...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2019 21:32
Galbiati: "Se Chiesa non cresce in campionato non ha la certezza di andare agli Europei" -
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Roberto Galbiati è stato intervistato a Lady Radio: "Il gol in Nazionale non può che far bene a Federico Chiesa. Spero che quando ritornerà a giocare con la Fiorentina possa fare molto di più di quanto visto fino ad oggi. Nella gara con la Bosnia, il mister Mancini, ha fatto capire a Chiesa che se continua così con la Fiorentina non lo schiererà titolare con la Nazionale. Deve migliorare in campionato non ha la certezza di andare agli Europei 2020".

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