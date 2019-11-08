Labaro Viola

Convocati U21, il CT Nicolato conferma i viola Sottil e Ranieri in vista di Islanda e Armenia. La lista

Imbattuta e con la porta ancora inviolata dopo le prime tre gare, l’Italia Under 21 è attesa ora dagli impegni con Islanda (16 novembre a Ferrara) e Armenia (19 novembre a Catania), due sfide a distan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 21:13
Convocati U21, il CT Nicolato conferma i viola Sottil e Ranieri in vista di Islanda e Armenia. La lista - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Euro 2020
Ct Nicolato
Ranieri U21
Sottil U21
Condividi

Imbattuta e con la porta ancora inviolata dopo le prime tre gare, l’Italia Under 21 è attesa ora dagli impegni con Islanda (16 novembre a Ferrara) e Armenia (19 novembre a Catania), due sfide a distanza ravvicinata che nascondono più di un’insidia. Per i due match il tecnico Paolo Nicolato ha deciso di convocare 23 calciatori, che si raduneranno lunedì 11 novembre ad Abano Terme.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);

Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Davide Bettella (Pescara), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Pellegrini (Cagliari), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Fabio Maistro (Salernitana), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers), Moise Bioty Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil(Fiorentina)

Tuttomercatoweb.com

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok