Convocati U21, il CT Nicolato conferma i viola Sottil e Ranieri in vista di Islanda e Armenia. La lista

Imbattuta e con la porta ancora inviolata dopo le prime tre gare, l’Italia Under 21 è attesa ora dagli impegni con Islanda (16 novembre a Ferrara) e Armenia (19 novembre a Catania), due sfide a distan...

A cura di Redazione Labaroviola 08 novembre 2019 21:13

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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