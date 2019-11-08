Convocati U21, il CT Nicolato conferma i viola Sottil e Ranieri in vista di Islanda e Armenia. La lista
Imbattuta e con la porta ancora inviolata dopo le prime tre gare, l’Italia Under 21 è attesa ora dagli impegni con Islanda (16 novembre a Ferrara) e Armenia (19 novembre a Catania), due sfide a distan...
Imbattuta e con la porta ancora inviolata dopo le prime tre gare, l’Italia Under 21 è attesa ora dagli impegni con Islanda (16 novembre a Ferrara) e Armenia (19 novembre a Catania), due sfide a distanza ravvicinata che nascondono più di un’insidia. Per i due match il tecnico Paolo Nicolato ha deciso di convocare 23 calciatori, che si raduneranno lunedì 11 novembre ad Abano Terme.
L’elenco dei convocati
Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno);
Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Davide Bettella (Pescara), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Pellegrini (Cagliari), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella);
Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Fabio Maistro (Salernitana), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone);
Attaccanti: Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers), Moise Bioty Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil(Fiorentina)
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