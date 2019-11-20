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Mancini: "Castrovilli ad Euro 2020? Ha poche presenze in Serie A, in questi sei mesi dipende tutto da lui..."

Presente al Social Football Summit il c.t della nazionale Roberto Mancini ha parlato anche della possibilità di vedere Gaetano Castrovilli convocato per Euro 2020: "Castrovilli ha delle qualità, noi l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 17:58
Mancini: "Castrovilli ad Euro 2020? Ha poche presenze in Serie A, in questi sei mesi dipende tutto da lui..." -
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Presente al Social Football Summit il c.t della nazionale Roberto Mancini ha parlato anche della possibilità di vedere Gaetano Castrovilli convocato per Euro 2020: "Castrovilli ha delle qualità, noi lo abbiamo convocato per conoscerlo meglio. E' sotto gli occhi di tutti che parliamo di un giovane, ha fatto poche presenze in Serie A. Sicuramente sarà un giocatore importante per i prossimi anni della Nazionale, poi  in questi sei mesi dipenderà da lui".

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