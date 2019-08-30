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Nazionale, Mancini ne chiama 26 verso Armenia e Finlandia. Chiesa unico viola ok..

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha comunicato le convocazione di Roberto Mancini per la doppia sfida di qualificazione contro Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 - Stadio ‘Vazgen Sargys...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 19:56
Nazionale, Mancini ne chiama 26 verso Armenia e Finlandia. Chiesa unico viola ok.. -
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Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha comunicato le convocazione di Roberto Mancini per la doppia sfida di qualificazione contro Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 - Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e Finlandia (domenica 8 settembre, ore 20.45 - ‘Tampere Stadion’ di Tampere). Spicca la chiamata di Luca Pellegrini, che rinforza la difesa, mentre sono assenti Nicolò Zaniolo e Moise Kean, che il ct ha lasciato a casa dopo i problemi comportamentali messi in evidenza con la selezione Under 21. Di seguito i convocati del ct:
Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);
Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);
Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

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