Tegola per l’Italia: risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio per Florenzi. Il comunicato

Non arrivano buone notizie per la Nazionale Italiana. Infatti ieri Alessandro Florenzi è uscito a fine primo tempo di Italia-Turchia, partita inaugurale di Euro 2020, per un dolore al polpaccio. Dopo le prime indiscrezioni di stamattina, è la Federcalcio stessa attraverso un comunicato a far sapere che Florenzi ha risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio destro. Il terzino di proprietà Roma salterà sicuramente la partita contro la Svizzera, ma attualmente non è stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito ai tempi di recupero.

Il comunicato:

“Il calciatore Alessandro Florenzi, uscito ieri da campo al termine del primo tempo della gara con la Turchia, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio destro”.

