Notizie Alessandro Florenzi Fiorentina

Renzi: "Tifare Fiorentina è sofferenza, ma essere tifoso viola è la sofferenza più bella del mondo"
05 luglio 2025 15:15
Tegola per l'Italia: risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio per Florenzi. Il comunicato
12 giugno 2021 16:34
Tuttosport, Atalanta in pole per Vojvoda. Sul terzino ci sono anche Fiorentina e Torino
09 agosto 2020 12:34
Gazzetta, la Roma vuole cedere Florenzi. Possibile degli scambi con Biraghi o Muriel dell'Atalanta
14 giugno 2020 19:24
Roma, Petrachi: "Su Florenzi ci sono due squadre interessate. Possibile l'ipotesi della cessione"
09 giugno 2020 13:25
Florenzi sempre più ai margini della Roma. Fiorentina pronta a cogliere l'occasione
06 dicembre 2019 10:59
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