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Notizie Alessandro Florenzi Fiorentina

Renzi: "Tifare Fiorentina è sofferenza, ma essere tifoso viola è la sofferenza più bella del mondo"

05 luglio 2025 15:15

Tegola per l'Italia: risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio per Florenzi. Il comunicato

12 giugno 2021 16:34

Tuttosport, Atalanta in pole per Vojvoda. Sul terzino ci sono anche Fiorentina e Torino

09 agosto 2020 12:34

Gazzetta, la Roma vuole cedere Florenzi. Possibile degli scambi con Biraghi o Muriel dell'Atalanta

14 giugno 2020 19:24

Roma, Petrachi: "Su Florenzi ci sono due squadre interessate. Possibile l'ipotesi della cessione"

09 giugno 2020 13:25

Florenzi sempre più ai margini della Roma. Fiorentina pronta a cogliere l'occasione

06 dicembre 2019 10:59

Martorelli su Florenzi: "Se non sente più la fiducia di società ed allenatore, allora partirà a gennaio"

17 novembre 2019 19:32

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