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Florenzi sempre più ai margini della Roma. Fiorentina pronta a cogliere l'occasione

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, rimarca ancora una volta la situazione precaria di Alessandro Florenzi. Nella Roma sembra non esserci più posto. Lo hanno confermato le assenze Kluivert e Fazio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2019 10:59
Florenzi sempre più ai margini della Roma. Fiorentina pronta a cogliere l'occasione -
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Questa mattina la Gazzetta dello Sport, rimarca ancora una volta la situazione precaria di Alessandro Florenzi. Nella Roma sembra non esserci più posto. Lo hanno confermato le assenze Kluivert e Fazio. L'allenatore giallorosso Fonseca non lo vede come terzino e né come esterno alto: è ormai ai margini e rischia anche di perdere l’Europeo.

Il quotidiano sportivo, ipotizza uno scenario lontano dalla capitale, con Sampdoria, Cagliari e Fiorentina che lo accoglierebbero volentieri nella finestra di mercato di gennaio prossimo. La Roma però dovrebbe coprire parte dell’oneroso ingaggio.

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