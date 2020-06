Secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma vuole cedere a titolo definitivo Alessandro Florenzi. Il Valencia lo vorrebbe tenerlo ancora in rosa ma solamente rinnovando il prestito. Mentre in Italia le squadre interessate sono: Atalanta e Fiorentina, che potrebbero inserire nella trattiva anche degli scambi con Muriel o Biraghi, attualmente in prestito all’Inter.