Notizie Luis Muriel Fiorentina

Gazzetta, la Roma vuole cedere Florenzi. Possibile degli scambi con Biraghi o Muriel dell'Atalanta
14 giugno 2020 19:24
Muriel: "Firenze è una città stupenda, da incanto. Sono cose che resteranno sempre impresse nella mia mente"
29 novembre 2019 11:09
Muriel non ha riportato un infortunio grave al ginocchio con il Genoa. In Champions League...
16 settembre 2019 20:31
Muriel: "La città è stupenda, mi piacerebbe rimanere qui a lungo. Chiesa potrà diventare..."
08 giugno 2019 13:54
La Nazione, accordo vicino Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Luis Muriel
09 maggio 2019 09:55
Giudice Sportivo, Luis Muriel multato per aver simulato un fallo in area di rigore con il Bologna
16 aprile 2019 14:31
Lazio-Siviglia, in tribuna allo stadio Olimpico era presente anche Luis Muriel...
14 febbraio 2019 21:49
VASCO CANTA: “BASTA POCO”. E PENSANDO ALLA FIORENTINA, HA PROPRIO RAGIONE...
22 gennaio 2019 20:59
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