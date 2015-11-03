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Notizie Luis Muriel Fiorentina

Gazzetta, la Roma vuole cedere Florenzi. Possibile degli scambi con Biraghi o Muriel dell'Atalanta

14 giugno 2020 19:24

Muriel: "Firenze è una città stupenda, da incanto. Sono cose che resteranno sempre impresse nella mia mente"

29 novembre 2019 11:09

Muriel non ha riportato un infortunio grave al ginocchio con il Genoa. In Champions League...

16 settembre 2019 20:31

Muriel: "La città è stupenda, mi piacerebbe rimanere qui a lungo. Chiesa potrà diventare..."

08 giugno 2019 13:54

La Nazione, accordo vicino Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Luis Muriel

09 maggio 2019 09:55

Giudice Sportivo, Luis Muriel multato per aver simulato un fallo in area di rigore con il Bologna

16 aprile 2019 14:31

Lazio-Siviglia, in tribuna allo stadio Olimpico era presente anche Luis Muriel...

14 febbraio 2019 21:49

VASCO CANTA: “BASTA POCO”. E PENSANDO ALLA FIORENTINA, HA PROPRIO RAGIONE...

22 gennaio 2019 20:59

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