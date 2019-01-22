VASCO CANTA: “BASTA POCO”. E PENSANDO ALLA FIORENTINA, HA PROPRIO RAGIONE...
Di Gabriele Caldieron“Basta poco, a fare impressione” Esordisce così in una delle sue innumerevoli hit Vasco Rossi, ed è realmente bastato così poco a Luis Fernando Muriel a fare impressione nei cuori...
Di Gabriele Caldieron
“Basta poco, a fare impressione”
Esordisce così in una delle sue innumerevoli hit Vasco Rossi, ed è realmente bastato così poco a Luis Fernando Muriel a fare impressione nei cuori dei tifosi viola, a far ancor di più puntare il dito contro Simeone, ancora alle prese con se stesso.
È bastato poco per capire che la squadra ha dovuto cercare di scardinare le difese avversarie con un solo fuoco illuminante (Chiesa) sperando in un Cholito spento e smarrito, come una barca in mezzo al mare alla ricerca del suo faro, mentre lui indaffarato nella ricerca del gol.
Basta poco, a capire che Veretout da quando è stato rimesso nel suo ruolo originario (Genoa, Torino e Sampdoria) la Fiorentina è tornata a creare palle gol, ad essere più rapida, ad essere meno schiacciata, ad avere un coefficiente d’imprevedibilità ad essere semplicemente una squadra messa meglio in campo.
Basterebbe poco a comprendere che Pjaca non ha problemi nei piedi... Ma nella testa, il croato oggi è uscito dai campini con un viso scurissimo ed il capo chino... Segni eloquenti del suo malessere. Il Genoa lo desidera, e con ogni probabilità Marko verrà lasciato andare. E se prima Pioli non se ne sarebbe mai voluto privare, è bastato poco, un Luis Muriel, a convincerlo che forse non è poi un dramma privarsi del giocatore più desiderato in estate.
Basterebbe poco dunque a battere un Chievo così fanalino di coda, ma il calcio è materia strana e la gara andrà affrontata con il massimo impegno e dedizione, finalmente vedremo Hancko in campo, vista la squalifica di Biraghi, e basterà poco per capire che il ragazzo merita molto più minutaggio di quello avuto fino ad oggi, ne sono sicuro.
Vasco Rossi canta che “basta poco” e che intanto il mondo rotola... A Firenze potemmo prendere questa frase e traslarla nella nostra realtà: dello stadio si sa niente, dell’incontro tra la proprietà ed i tifosi ancor meno.
Ed il mare sempre luccica, prosegue il cantautore... Luccica Firenze, luccicano gli occhi dei tifosi, ad aver visto un fenomeno travestito da Luis Muriel...