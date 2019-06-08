Muriel: "La città è stupenda, mi piacerebbe rimanere qui a lungo. Chiesa potrà diventare..."

L’attaccante della Fiorentina, Luis Muriel è stato intervistato al giornale AM e ha parlato del suo futuro: "Nel calcio è difficile realizzare programmi, però mi piacerebbe molto poter rimanere qui. L...

L’attaccante della Fiorentina, Luis Muriel è stato intervistato al giornale AM e ha parlato del suo futuro: "Nel calcio è difficile realizzare programmi, però mi piacerebbe molto poter rimanere qui. La Fiorentina e Firenze mi hanno conquistato. La città è stupenda, il club molto organizzato. Ma non posso dire di essere rimasto stupito perché Cuadrado me ne aveva parlato benissimo. Ogni tanto penso che potrei restare qui a vivere anche a fine carriera. Chiesa? Federico è un grande calciatore, è anche giovane quindi può migliorare ancora. E’ forte fisicamente però ha pure tante qualità tecniche. Penso che potrà diventare uno dei migliori nel mondo".