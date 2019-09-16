Muriel non ha riportato un infortunio grave al ginocchio con il Genoa. In Champions League...
L'attaccante Luis Muriel dell'Atalanta ha svolto gli esami per l'infortunio rimediato contro il Genoa, non ha riportato un infortunio grave al ginocchio sinistro. Nessuna lesione per lui ma Gasperini...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 20:31
L'attaccante Luis Muriel dell'Atalanta ha svolto gli esami per l'infortunio rimediato contro il Genoa, non ha riportato un infortunio grave al ginocchio sinistro. Nessuna lesione per lui ma Gasperini dovrà valutare se schierarlo in Champions League con la Dinamo Zagabria. Probabilmente lo terrà a riposo per evitare ulteriori complicazioni.
Fonte: Tuttomercatoweb