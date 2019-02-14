Lazio-Siviglia, in tribuna allo stadio Olimpico era presente anche Luis Muriel...

Ad assistere alla partita dei sedicesimi di Europa League dei suoi ex compagni di squadra tra la Lazio e il Siviglia, in tribuna c'era anche Luis Muriel, l'attaccante colombiano attualmente della Fior...

Ad assistere alla partita dei sedicesimi di Europa League dei suoi ex compagni di squadra tra la Lazio e il Siviglia, in tribuna c'era anche Luis Muriel, l'attaccante colombiano attualmente della Fiorentina in prestito con opzione di riscatto dal Siviglia. La partita è terminata 1-0 per il Siviglia, ha segno è andato l'attaccante francese di origine tunisina Ben Yedder