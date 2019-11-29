Muriel: "Firenze è una città stupenda, da incanto. Sono cose che resteranno sempre impresse nella mia mente"
Ecco l'intervista rilasciata da l'attaccante ex viola, Luis Muriel, al Corriere dello Sport sul suo breve passato alla Fiorentina:"Il mio gol più bello di sempre? La punizione in Fiorentina-Inter 3-3...
Ecco l'intervista rilasciata da l'attaccante ex viola, Luis Muriel, al Corriere dello Sport sul suo breve passato alla Fiorentina:
"Il mio gol più bello di sempre? La punizione in Fiorentina-Inter 3-3 dello scorso febbraio. Una legnata incredibile sotto l’incrocio. Perché scegliere Firenze? Dovevo mantenere la parola data prima che mi cercasse il Milan. E l’ho mantenuta. Firenze è una città stupenda, da incanto: abitavo al piazzale Michelangelo, mi svegliavo la mattina e mi godevo un panorama incredibile che mi accompagnava per l’intera giornata. Sono cose che resteranno sempre impresse nella mia mente".