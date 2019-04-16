Giudice Sportivo, Luis Muriel multato per aver simulato un fallo in area di rigore con il Bologna
Nel comunicato del giudice sportivo della Lega Calcio, c'è anche un ammenda per l'attaccante della Fiorentina Luis Muriel. Il colombiano è stato multato per 2.000€ per aver simulato un fallo durante F...
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 14:31
Nel comunicato del giudice sportivo della Lega Calcio, c'è anche un ammenda per l'attaccante della Fiorentina Luis Muriel. Il colombiano è stato multato per 2.000€ per aver simulato un fallo durante Fiorentina-Bologna. Questo è il breve la motivazione del comunicato: "Per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".