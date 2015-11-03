Labaro Viola

Notizie Giudice Sportivo Fiorentina

Le decisioni del giudice sportivo: ammenda alla società per lancio di fumogeni, Ranieri squalificato per un turno

22 dicembre 2025 16:02

L'Ansa rilancia: "La Fiorentina non accetta la multa per la coreografia e medita azioni legali"

18 marzo 2025 22:53

Giudice Sportivo con il pugno duro: 20mila euro di multa alla Fiorentina per cori discriminatori contro Vlahovic

31 dicembre 2024 16:56

Giudice Sportivo: "Stop a Dodo e multa di 10mila euro alla Fiorentina per lancio di un petardo, bengala e seggiolino"

17 dicembre 2024 18:35

Il Giudice Sportivo punisce Pradè: ammonito con diffida per atteggiamento aggressivo con uno steward

20 agosto 2024 13:58

Terracciano graziato dopo la bestemmia di Torino, arriva il comunicato: ci sarà contro la Roma

06 marzo 2024 16:19

Il Giudice Sportivo non fa sconti: 6 mila euro di multa per la Fiorentina per lancio di petardi e fumogeni in campo

15 febbraio 2024 22:15

Lukaku graziato, solo una giornata di squalifica per il fallo killer su Kouamé. Non considerato condotta violenta

12 dicembre 2023 13:07

Lanciare una bomba carta sui tifosi del Napoli costa una ridicola multa di 44 mila euro alla Lazio

07 marzo 2023 18:14

Giudice Sportivo, Amrabat salta la trasferta di Lecce: i salentini perdono il capitano Hjulmand

11 ottobre 2022 19:16

Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Igor. Un turno anche per Spalletti e Allegri

13 settembre 2022 18:19

Daspo a tifoso del Napoli dal Giudice Sportivo, aveva coltello a serramanico di 16 centimetri nascosto

31 agosto 2022 17:00

Bella notizia per la Fiorentina, ridotta di una partita la squalifica di Bonaventura, ci sarà domenica

10 marzo 2022 18:45

Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina di 10 mila euro per alcuni cori contro Dusan Vlahovic

03 marzo 2022 18:42

Stangata per la Fiorentina, Bonaventura squalificato per due giornate: "Espressioni irriguardose"

01 marzo 2022 14:17

Il giudice sportivo ha deciso, Fiorentina-Udinese si dovrà rigiocare: "Causa di forza maggiore"

18 febbraio 2022 19:04

Giudice sportivo decide di ignorare i continui cori razzisti contro Terracciano dei tifosi dell'Atalanta

11 febbraio 2022 17:55

Udinese rischia di perdere a tavolino contro la Fiorentina, parla Marino: "Pronti i documenti"

01 febbraio 2022 14:18

La Fiorentina vince a tavolino o rigioca contro l'Udinese? Giudice sportivo si prende altri 7 giorni

31 gennaio 2022 16:59

Fiorentina-Udinese, il Giudice Sportivo non ha ancora deciso se si rigioca: rinvio al 31 gennaio

21 gennaio 2022 19:29

Una sentenza che cambia tutto? 0-3 alla Salernitana per non aver giocato quando aveva positivi

18 gennaio 2022 18:45

De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo

14 gennaio 2022 14:06

Nessuna squalifica per lo schiaffo di Bonucci al dirigente dell'inter. Solo una misera multa

13 gennaio 2022 16:46

Giudice Sportivo, Fiorentina-Udinese niente 3-0 a tavolino, la gara è "sub iudice"

08 gennaio 2022 10:42

Il giudice sportivo multa la Fiorentina di 2 mila euro per aver fatto 1 minuto di ritardo

24 novembre 2021 17:59

"Espulso per aver rivolto insulti ad Allegri". Il motivo del rosso al vice di Italiano contro la Juventus

09 novembre 2021 15:59

Giudice sportivo: 10 mila euro di multa alla Fiorentina per cori di matrice territoriale

05 ottobre 2021 17:32

Una sola giornata per Gonzalez, questa la decisione del giudice sportivo. Disponibile per il Napoli

23 settembre 2021 13:59

La decisione del giudice sportivo, Dragowski squalificato per una partita, salta il Torino

24 agosto 2021 16:18

Giudice Sportivo, il difensore Igor sarà squalificato contro la Lazio

04 maggio 2021 15:15

Niente stangata per Ribery, solo una giornata di squalifica per il rosso diretto contro il Genoa

06 aprile 2021 12:32

Giudice Sportivo, Ribery è stato squalificato per un turno

04 marzo 2021 20:15

Basile: "La squalifica di Milenkovic? Se non sei furbo, paghi per tutti"

02 febbraio 2021 14:53

Giudice Sportivo, sanzioni per Biraghi e Lirola. Squalificati Bakayoko...

24 novembre 2020 16:08

Giudice Sportivo, Chiesa squalificato una giornata. Multa per Paratici

20 ottobre 2020 16:24

Figuraccia Napoli, aveva già cancellato il volo per Torino prima della decisione dell'Asl

14 ottobre 2020 18:15

Vince la Juventus 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione al Napoli. La sentenza del giudice sportivo

14 ottobre 2020 17:50

Adesso è ufficiale, la Roma perde 0-3 a tavolino contro il Verona. Il comunicato del giudice sportivo

22 settembre 2020 16:58

Espulso Amrabat, salterà la prima partita con la maglia viola

02 agosto 2020 22:56

Ansa, ecco la lista dei giocatori squalificati dal gs. Multa per Ghezzal

30 luglio 2020 15:33

Giudice Sportivo, stangata a Pradè per essersi scagliato contro Chiffi: multa da 5 mila euro

27 luglio 2020 16:45

Gasperini maleducato, punito con una squalifica. Mihajlovic attacca ancora

22 luglio 2020 17:27

Skriniar come Caceres e Iachini, squalificato per frasi blasfeme, tre giornate fuori

25 giugno 2020 13:22

Gasperini squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per "aver contestato il VAR"

22 giugno 2020 16:37

Giudice sportivo recuperi, fermati cinque calciatori. Una giornata anche per Gasperini. La lista completa

22 giugno 2020 13:55

Stangata da parte del Giudice Sportivo: i dirigenti viola multati e diffidati

04 febbraio 2020 17:03

5 mila euro di multa alla Fiorentina per i cori contro Gasperini. Il comunicato del giudice sportivo

17 gennaio 2020 18:16

Giudice Sportivo, multa per il grinder lanciato in campo e a Castrovilli per aver simulato in area

23 dicembre 2019 21:25

Gridano juventino all'arbitro: Per il giudice sportivo è un'offesa

04 dicembre 2019 11:49

Oltre al danno del giallo inesistente, arriva la beffa del giudice sportivo: Chiesa multato di 2 mila euro

22 ottobre 2019 17:59

Giudice sportivo, otto fermati per un turno. Fiorentina e Brescia senza defezioni

08 ottobre 2019 23:14

Squalificati, Bruno Alves e Rigoni saltano la Fiorentina. Ecco la lista dei fermati

14 maggio 2019 20:23

Il giudice sportivo squalifica per due giornate Veretout, il suo campionato in viola non finisce ancora

07 maggio 2019 18:39

Serie A, il giudice Sportivo ha fermato 13 giocatori per un turno in campionato

30 aprile 2019 18:54

Primavera, ecco il provvedimento del giudice sportivo su Montiel…

23 aprile 2019 14:38

Giudice Sportivo, Luis Muriel multato per aver simulato un fallo in area di rigore con il Bologna

16 aprile 2019 14:31

Squalificati, sei calciatori fermati dal Giudice sportivo. Nessun viola. Ecco la lista completa

02 aprile 2019 00:16

Cori contro tifoso morto, ecco cosa rischia la Fiorentina. Nel frattempo...

18 marzo 2019 13:03

Squalificati ventitreesima, Pioli farà a meno di Milenkovic e Benassi col Napoli. La lista dei dieci fermati in A

05 febbraio 2019 22:13

Squalificati, due giornate a Benassi. Il centrocampista salta Udine e Napoli. Sono tredici i fermati. La lista completa

29 gennaio 2019 22:05

Cori contro i napoletani. Squalificati 25 giocatori della Juventus under 15. Il comunicato

20 dicembre 2018 17:43

Squalificati, sono cinque i fermati dal Giudice Sportivo, nessun viola. Gattuso perde due pezzi a centrocampo..

19 dicembre 2018 21:15

Squalificati, Vitor Hugo salta Sassuolo. Sette i fermati dal giudice sportivo. La lista  

04 dicembre 2018 20:47

Giudice Sportivo, chiusa curva della Juventus per cori razzisti dei tifosi bianconeri

03 dicembre 2018 12:59

Due giornate di squalifica a Higuain, ecco il comunicato del giudice sportivo

13 novembre 2018 13:53

Squalificati, sono cinque i fermati dal giudice sportivo. Nessun viola. L'elenco

06 novembre 2018 18:49

Sono tre gli squalificati in Serie A. Nessun viola. Multato un giocatore della Roma

30 ottobre 2018 17:41

Squalificati Nona giornata Serie A. Due fermati per un turno. Nessun viola

23 ottobre 2018 18:33

Adesso è ufficiale, niente prova tv per Chiesa. Per la procura non ci sono state irregolarità

02 ottobre 2018 16:11

Chiesa rischia la squalifica con la prova TV? Il punto della situazione...

01 ottobre 2018 16:36

Accolto il ricorso dell'Inter, Spalletti sarà regolarmente in panchina contro la Fiorentina

25 settembre 2018 15:23

Spalletti squalificato per una giornata, non sarà in panchina contro la Fiorentina. Il motivo

24 settembre 2018 17:11

Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina per i cori contro i napoletani, l'ammontare dell'ammenda...

18 settembre 2018 19:46

Il Giudice Sportivo ammonisce: "Chi non mette la nuova fascia da capitano di Serie A dal prossimo turno va incontro a squalifica"

29 agosto 2018 09:34

Ecco la stangata per Veretout! Tre giornate di squalifica per il francese. Pioli...

15 maggio 2018 18:32

Il Giudice Sportivo sanziona la Fiorentina, l'ammontare e il motivo dell'ammenda

13 febbraio 2018 13:07

Monete e pezzi di cemento contro la terna arbitrale, il Giudice Sportivo sanziona il Napoli

14 dicembre 2017 18:20

Le decisione del giudice sportivo, Bonucci squalificato per due giornate, salta la Juventus

23 ottobre 2017 17:44

G.Sportivo: Kalinic salta Inter e Palermo, multa per Borja Valero

18 aprile 2017 17:08

Il giudice sportivo non punisce Allegri. Questi tutti gli squalificati...

17 gennaio 2017 15:52

Squalificati: A Strootman due giornate per aver simulato, Lulic "rimandato". Tomovic salta il Sassuolo

06 dicembre 2016 17:21

Archivio

Esplora l'archivio di Giudice Sportivo

Sett. 52 Sett. 12 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 34 Sett. 10 Sett. 7
Sett. 50 Sett. 10
Sett. 41 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 47 Sett. 45 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 34 Sett. 18 Sett. 14 Sett. 9 Sett. 5
Sett. 48 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 39 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 26 Sett. 6 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 49 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 35 Sett. 20 Sett. 7
Sett. 50 Sett. 43 Sett. 16 Sett. 3
Sett. 49