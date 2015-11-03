Notizie Giudice Sportivo Fiorentina

Le decisioni del giudice sportivo: ammenda alla società per lancio di fumogeni, Ranieri squalificato per un turno
22 dicembre 2025 16:02
L'Ansa rilancia: "La Fiorentina non accetta la multa per la coreografia e medita azioni legali"
18 marzo 2025 22:53
Giudice Sportivo con il pugno duro: 20mila euro di multa alla Fiorentina per cori discriminatori contro Vlahovic
31 dicembre 2024 16:56
Giudice Sportivo: "Stop a Dodo e multa di 10mila euro alla Fiorentina per lancio di un petardo, bengala e seggiolino"
17 dicembre 2024 18:35
Il Giudice Sportivo punisce Pradè: ammonito con diffida per atteggiamento aggressivo con uno steward
20 agosto 2024 13:58
Terracciano graziato dopo la bestemmia di Torino, arriva il comunicato: ci sarà contro la Roma
06 marzo 2024 16:19
Il Giudice Sportivo non fa sconti: 6 mila euro di multa per la Fiorentina per lancio di petardi e fumogeni in campo
15 febbraio 2024 22:15
Lukaku graziato, solo una giornata di squalifica per il fallo killer su Kouamé. Non considerato condotta violenta
12 dicembre 2023 13:07
Lanciare una bomba carta sui tifosi del Napoli costa una ridicola multa di 44 mila euro alla Lazio
07 marzo 2023 18:14
Giudice Sportivo, Amrabat salta la trasferta di Lecce: i salentini perdono il capitano Hjulmand
11 ottobre 2022 19:16
Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Igor. Un turno anche per Spalletti e Allegri
13 settembre 2022 18:19
Daspo a tifoso del Napoli dal Giudice Sportivo, aveva coltello a serramanico di 16 centimetri nascosto
31 agosto 2022 17:00
Bella notizia per la Fiorentina, ridotta di una partita la squalifica di Bonaventura, ci sarà domenica
10 marzo 2022 18:45
Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina di 10 mila euro per alcuni cori contro Dusan Vlahovic
03 marzo 2022 18:42
Stangata per la Fiorentina, Bonaventura squalificato per due giornate: "Espressioni irriguardose"
01 marzo 2022 14:17
Il giudice sportivo ha deciso, Fiorentina-Udinese si dovrà rigiocare: "Causa di forza maggiore"
18 febbraio 2022 19:04
Giudice sportivo decide di ignorare i continui cori razzisti contro Terracciano dei tifosi dell'Atalanta
11 febbraio 2022 17:55
Udinese rischia di perdere a tavolino contro la Fiorentina, parla Marino: "Pronti i documenti"
01 febbraio 2022 14:18
La Fiorentina vince a tavolino o rigioca contro l'Udinese? Giudice sportivo si prende altri 7 giorni
31 gennaio 2022 16:59
Fiorentina-Udinese, il Giudice Sportivo non ha ancora deciso se si rigioca: rinvio al 31 gennaio
21 gennaio 2022 19:29
Una sentenza che cambia tutto? 0-3 alla Salernitana per non aver giocato quando aveva positivi
18 gennaio 2022 18:45
De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo
14 gennaio 2022 14:06
Nessuna squalifica per lo schiaffo di Bonucci al dirigente dell'inter. Solo una misera multa
13 gennaio 2022 16:46
Giudice Sportivo, Fiorentina-Udinese niente 3-0 a tavolino, la gara è "sub iudice"
08 gennaio 2022 10:42
Il giudice sportivo multa la Fiorentina di 2 mila euro per aver fatto 1 minuto di ritardo
24 novembre 2021 17:59
"Espulso per aver rivolto insulti ad Allegri". Il motivo del rosso al vice di Italiano contro la Juventus
09 novembre 2021 15:59
Giudice sportivo: 10 mila euro di multa alla Fiorentina per cori di matrice territoriale
05 ottobre 2021 17:32
Una sola giornata per Gonzalez, questa la decisione del giudice sportivo. Disponibile per il Napoli
23 settembre 2021 13:59
La decisione del giudice sportivo, Dragowski squalificato per una partita, salta il Torino
24 agosto 2021 16:18
Giudice Sportivo, il difensore Igor sarà squalificato contro la Lazio
04 maggio 2021 15:15
Niente stangata per Ribery, solo una giornata di squalifica per il rosso diretto contro il Genoa
06 aprile 2021 12:32
Giudice Sportivo, Ribery è stato squalificato per un turno
04 marzo 2021 20:15
Basile: "La squalifica di Milenkovic? Se non sei furbo, paghi per tutti"
02 febbraio 2021 14:53
Giudice Sportivo, sanzioni per Biraghi e Lirola. Squalificati Bakayoko...
24 novembre 2020 16:08
Giudice Sportivo, Chiesa squalificato una giornata. Multa per Paratici
20 ottobre 2020 16:24
Figuraccia Napoli, aveva già cancellato il volo per Torino prima della decisione dell'Asl
14 ottobre 2020 18:15
Vince la Juventus 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione al Napoli. La sentenza del giudice sportivo
14 ottobre 2020 17:50
Adesso è ufficiale, la Roma perde 0-3 a tavolino contro il Verona. Il comunicato del giudice sportivo
22 settembre 2020 16:58
Espulso Amrabat, salterà la prima partita con la maglia viola
02 agosto 2020 22:56
Ansa, ecco la lista dei giocatori squalificati dal gs. Multa per Ghezzal
30 luglio 2020 15:33
Giudice Sportivo, stangata a Pradè per essersi scagliato contro Chiffi: multa da 5 mila euro
27 luglio 2020 16:45
Gasperini maleducato, punito con una squalifica. Mihajlovic attacca ancora
22 luglio 2020 17:27
Skriniar come Caceres e Iachini, squalificato per frasi blasfeme, tre giornate fuori
25 giugno 2020 13:22
Gasperini squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per "aver contestato il VAR"
22 giugno 2020 16:37
Giudice sportivo recuperi, fermati cinque calciatori. Una giornata anche per Gasperini. La lista completa
22 giugno 2020 13:55
Stangata da parte del Giudice Sportivo: i dirigenti viola multati e diffidati
04 febbraio 2020 17:03
5 mila euro di multa alla Fiorentina per i cori contro Gasperini. Il comunicato del giudice sportivo
17 gennaio 2020 18:16
Giudice Sportivo, multa per il grinder lanciato in campo e a Castrovilli per aver simulato in area
23 dicembre 2019 21:25
Gridano juventino all'arbitro: Per il giudice sportivo è un'offesa
04 dicembre 2019 11:49
Oltre al danno del giallo inesistente, arriva la beffa del giudice sportivo: Chiesa multato di 2 mila euro
22 ottobre 2019 17:59
Giudice sportivo, otto fermati per un turno. Fiorentina e Brescia senza defezioni
08 ottobre 2019 23:14
Squalificati, Bruno Alves e Rigoni saltano la Fiorentina. Ecco la lista dei fermati
14 maggio 2019 20:23
Il giudice sportivo squalifica per due giornate Veretout, il suo campionato in viola non finisce ancora
07 maggio 2019 18:39
Serie A, il giudice Sportivo ha fermato 13 giocatori per un turno in campionato
30 aprile 2019 18:54
Primavera, ecco il provvedimento del giudice sportivo su Montiel…
23 aprile 2019 14:38
Giudice Sportivo, Luis Muriel multato per aver simulato un fallo in area di rigore con il Bologna
16 aprile 2019 14:31
Squalificati, sei calciatori fermati dal Giudice sportivo. Nessun viola. Ecco la lista completa
02 aprile 2019 00:16
Cori contro tifoso morto, ecco cosa rischia la Fiorentina. Nel frattempo...
18 marzo 2019 13:03
Squalificati ventitreesima, Pioli farà a meno di Milenkovic e Benassi col Napoli. La lista dei dieci fermati in A
05 febbraio 2019 22:13
Squalificati, due giornate a Benassi. Il centrocampista salta Udine e Napoli. Sono tredici i fermati. La lista completa
29 gennaio 2019 22:05
Cori contro i napoletani. Squalificati 25 giocatori della Juventus under 15. Il comunicato
20 dicembre 2018 17:43
Squalificati, sono cinque i fermati dal Giudice Sportivo, nessun viola. Gattuso perde due pezzi a centrocampo..
19 dicembre 2018 21:15
Squalificati, Vitor Hugo salta Sassuolo. Sette i fermati dal giudice sportivo. La lista
04 dicembre 2018 20:47
Giudice Sportivo, chiusa curva della Juventus per cori razzisti dei tifosi bianconeri
03 dicembre 2018 12:59
Due giornate di squalifica a Higuain, ecco il comunicato del giudice sportivo
13 novembre 2018 13:53
Squalificati, sono cinque i fermati dal giudice sportivo. Nessun viola. L'elenco
06 novembre 2018 18:49
Sono tre gli squalificati in Serie A. Nessun viola. Multato un giocatore della Roma
30 ottobre 2018 17:41
Squalificati Nona giornata Serie A. Due fermati per un turno. Nessun viola
23 ottobre 2018 18:33
Adesso è ufficiale, niente prova tv per Chiesa. Per la procura non ci sono state irregolarità
02 ottobre 2018 16:11
Chiesa rischia la squalifica con la prova TV? Il punto della situazione...
01 ottobre 2018 16:36
Accolto il ricorso dell'Inter, Spalletti sarà regolarmente in panchina contro la Fiorentina
25 settembre 2018 15:23
Spalletti squalificato per una giornata, non sarà in panchina contro la Fiorentina. Il motivo
24 settembre 2018 17:11
Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina per i cori contro i napoletani, l'ammontare dell'ammenda...
18 settembre 2018 19:46
Il Giudice Sportivo ammonisce: "Chi non mette la nuova fascia da capitano di Serie A dal prossimo turno va incontro a squalifica"
29 agosto 2018 09:34
Ecco la stangata per Veretout! Tre giornate di squalifica per il francese. Pioli...
15 maggio 2018 18:32
Il Giudice Sportivo sanziona la Fiorentina, l'ammontare e il motivo dell'ammenda
13 febbraio 2018 13:07
Monete e pezzi di cemento contro la terna arbitrale, il Giudice Sportivo sanziona il Napoli
14 dicembre 2017 18:20
Le decisione del giudice sportivo, Bonucci squalificato per due giornate, salta la Juventus
23 ottobre 2017 17:44
G.Sportivo: Kalinic salta Inter e Palermo, multa per Borja Valero
18 aprile 2017 17:08
Il giudice sportivo non punisce Allegri. Questi tutti gli squalificati...
17 gennaio 2017 15:52
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