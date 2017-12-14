Monete e pezzi di cemento contro la terna arbitrale, il Giudice Sportivo sanziona il Napoli
Sono state rese noto le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato che, fra le altre, ha visto la Fiorentina impegnata nell'ostica trasferta di Napoli.Ammenda di € 15.0...
Sono state rese noto le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato che, fra le altre, ha visto la Fiorentina impegnata nell'ostica trasferta di Napoli.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano ad abbandonare il recinto di giuoco, lanciato in direzione dei medesimi, senza colpirli, alcuni oggetti (monete e un piccolo pezzo di cemento); per avere inoltre lanciato, al 47° del secondo tempo, un bengala nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.