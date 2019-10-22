Oltre al danno del giallo inesistente, arriva la beffa del giudice sportivo: Chiesa multato di 2 mila euro

Chiesa cade in area dopo un duello di gioco, non chiede il rigore, si alza e va via. Ma le l'arbitro Calvarese è stata simulazione. Oltre al danno, arriva la beffa dato che il giudice sportivo ha anch...

A cura di Redazione Labaroviola 22 ottobre 2019 17:59

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