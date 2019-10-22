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Oltre al danno del giallo inesistente, arriva la beffa del giudice sportivo: Chiesa multato di 2 mila euro

Chiesa cade in area dopo un duello di gioco, non chiede il rigore, si alza e va via. Ma le l'arbitro Calvarese è stata simulazione. Oltre al danno, arriva la beffa dato che il giudice sportivo ha anch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 17:59
Oltre al danno del giallo inesistente, arriva la beffa del giudice sportivo: Chiesa multato di 2 mila euro -
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Chiesa cade in area dopo un duello di gioco, non chiede il rigore, si alza e va via. Ma le l'arbitro Calvarese è stata simulazione. Oltre al danno, arriva la beffa dato che il giudice sportivo ha anche multato di 2 mila euro Federico Chiesa. Questo il comunicato:

"AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

CHIESA Federico (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

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