Oltre al danno del giallo inesistente, arriva la beffa del giudice sportivo: Chiesa multato di 2 mila euro
Chiesa cade in area dopo un duello di gioco, non chiede il rigore, si alza e va via. Ma le l'arbitro Calvarese è stata simulazione. Oltre al danno, arriva la beffa dato che il giudice sportivo ha anch...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 17:59
Chiesa cade in area dopo un duello di gioco, non chiede il rigore, si alza e va via. Ma le l'arbitro Calvarese è stata simulazione. Oltre al danno, arriva la beffa dato che il giudice sportivo ha anche multato di 2 mila euro Federico Chiesa. Questo il comunicato:
"AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)
CHIESA Federico (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".