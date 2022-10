Giudice Sportivo, Amrabat salta la trasferta di Lecce: i salentini perdono il capitano Hjulmand

Arrivano le sentenze del Giudice Sportivo in vista della decima giornata di campionato. Sono sette gli assenti totali nelle diverse squadre di Serie A: tra questi compare il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat a causa dell’ammonizione rimediata nella sfida di ieri contro la Lazio e di conseguenza non potrà prendere parte alla trasferta in Puglia.

Squalificato per un turno anche Hjulmand, capitano del Lecce espulso contro la Roma per un duro intervento di gioco: una perdita non da poco per la squadra di Baroni.

