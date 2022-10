TMW, la Fiorentina rinnova il contratto a Bonaventura fino al 2024, siamo ai dettagli per il prolungamento

L’avventura di Giacomo Bonaventura alla Fiorentina è destinata a proseguire oltre questa stagione. Accordo di massima raggiunto tra le parti per il prolungamento del contratto per una ulteriore stagione, quindi fino al 30 giugno 2024. In questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli, ma dopo Terracciano può arrivare presto anche l’ufficialità del suo rinnovo. Lo riporta TMW

