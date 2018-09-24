Spalletti squalificato per una giornata, non sarà in panchina contro la Fiorentina. Il motivo
Luciano Spalletti è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, dopo l'allontanamento subito da parte dell'arbitro Marco Guida nel finale di Sampdoria-Inter.Spalletti, già diffidato dopo...
Luciano Spalletti è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, dopo l'allontanamento subito da parte dell'arbitro Marco Guida nel finale di Sampdoria-Inter.
Spalletti, già diffidato dopo le proteste post-Sassuolo, è stato appiedato per un turno "per avere, al 49' del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti di Quarto Ufficiale uscendo dall'area tecnica".
Il tecnico nerazzurro non sarà dunque al suo posto domani sera contro la Fiorentina.
Internews.it