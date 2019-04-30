Serie A, il giudice Sportivo ha fermato 13 giocatori per un turno in campionato

La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del giudice sportivo. Per Alessio Romagnoli una sola giornata di squalifica, corredata di ammenda pecuniaria e ammonizione. Walter Mazzarri invece sarà in pa...

La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del giudice sportivo. Per Alessio Romagnoli una sola giornata di squalifica, corredata di ammenda pecuniaria e ammonizione. Walter Mazzarri invece sarà in panchina nel derby: per lui soltanto la sanzione economica di 20 mila euro "per aver nonostante i ripetuti richiami, contestato l'operato arbitrale con grida e plateale gestualità e, all'atto del provvedimento di allontanamento, continuato ad assumere tale atteggiamento; con recidiva reiterata".

Di seguito l'elenco degli squalificati per il prossimo turno: Romagnoli (Milan), Ramirez, Tonelli e Sala (Sampdoria), Barba e Leris (Chievo Verona), Samir (Udinese), Lulic (Lazio), Mbaye e Soriano (Bologna), Moretti (Torino), Peluso (Sassuolo), Vicari (Spal).