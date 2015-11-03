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Notizie Squalificati Fiorentina

Ansa, ecco la lista dei giocatori squalificati dal gs. Multa per Ghezzal

30 luglio 2020 15:33

Squalificati, Castrovilli domenica salterà la Roma. Giallorossi senza defezioni. La lista degli otto fermati

23 luglio 2020 13:43

Squalificati, Pezzella e Carboni saltano il match di mercoledì. Quindici fermati dal giudice sportivo. I nomi

06 luglio 2020 12:46

Squalificati, Hernani salta la Fiorentina. Inibito anche il direttore sportivo Faggiano. Il comunicato

02 luglio 2020 20:07

Squalificati, confermato stop per Milenkovic e Caceres. Lautaro out 2 giornate

28 gennaio 2020 14:34

Squalificati, dodici calciatori salteranno la sedicesima giornata. Quattro sono ex viola..

10 dicembre 2019 18:59

Ridotta la squalifica del centrocampista francese Veretout. Ci sarà con il Parma

16 maggio 2019 17:21

Serie A, il giudice Sportivo ha fermato 13 giocatori per un turno in campionato

30 aprile 2019 18:54

Serie A, 12 calciatori sono stati squalificati per una giornata. Stop per Emre Can e Insigne

19 febbraio 2019 20:17

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