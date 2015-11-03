Notizie Squalificati Fiorentina

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28 gennaio 2020 14:34
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10 dicembre 2019 18:59
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30 aprile 2019 18:54
Serie A, 12 calciatori sono stati squalificati per una giornata. Stop per Emre Can e Insigne
19 febbraio 2019 20:17
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