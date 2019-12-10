Squalificati, dodici calciatori salteranno la sedicesima giornata. Quattro sono ex viola..

L'espulsione per doppia ammonizione contro il Lecce costa caro a Goran Pandev. L'attaccante macedone del Genoa è stato infatti squalificato per due giornate, con ammenda di 12 mila euro, dal Giudice S...

L'espulsione per doppia ammonizione contro il Lecce costa caro a Goran Pandev. L'attaccante macedone del Genoa è stato infatti squalificato per due giornate, con ammenda di 12 mila euro, dal Giudice Sportivo di Serie A. Due giornate anche a Nikola Maksimovic del Napoli, espulso durante il riscaldamento. Un turno di stop a Cistana (Brescia), Rog (Cagliari), Agudelo (Genoa), Dawidowicz (Hellas Verona), Cuadrado e Pjanic (Juventus), Lucioni e Petriccione (Lecce), Kurtic (SPAL), Mancini (Roma).

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