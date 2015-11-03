Labaro Viola

Notizie Cuadrado Fiorentina

Juve-Pisa 4-0: i nerazzurri corrono verso la B. Cuadrado predica amore ma raccoglie fischi

07 marzo 2026 22:59

Juve-Pisa, Cuadrado emozionato: "La Juve mi ha fatto crescere anche come uomo, sarà speciale"

05 marzo 2026 22:46

Angori: "La Fiorentina ha solo un punto più di noi, vogliamo dare una gioia enorme ai pisani"

26 settembre 2025 13:52

Da Dunga a Nzola, passando per Gilardino e Cuadrado: Pisa-Fiorentina, un derby tra passato e presente

25 settembre 2025 17:01

Cuadrado: "Io cascatore? Se cado è perché sono stato toccato. A Firenze il miglior Juan"

12 settembre 2025 10:38

Cuadrado: "Alla Fiorentina esplosi definitivamente, ma la Juventus è la squadra del cuore"

29 agosto 2025 11:33

Di Marzio: "Pisa scatenato, dopo Aebischer e Cuadrado pronto a chiudere per Nzola"

05 agosto 2025 00:12

Scelta clamorosa di Cuadrado: sta firmando fino al 2026 con il Pisa; rifiutata l'offerta della Liga

31 luglio 2025 22:39

TMW, Cuadrado non si vuole fermare a 37 anni: ci pensano Genoa e Betis Siviglia

09 luglio 2025 14:27

Bluff Retegui? Gasperini lo convoca per la partita di Firenze. Recuperato anche l'ex Cuadrado

29 marzo 2025 17:49

Retegui verso il forfait contro la Fiorentina, ancora terapie e nessun allenamento. Out anche Cuadrado

27 marzo 2025 19:46

Una buona notizia per la Fiorentina: Retegui e Cuadrado non ci saranno a Firenze. Niente recupero

26 marzo 2025 20:29

L'Atalanta perde Cuadrado per infortunio: c'è lesione muscolare. È in dubbio per la Fiorentina

12 marzo 2025 15:30

Mina esulta in faccia ai tifosi della Juventus: "L'ho fatto per vendicare Cuadrado, trattato male"

06 ottobre 2024 16:25

Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso

19 settembre 2024 23:25

Cuadrado ritrova la Fiorentina: oggi a Bergamo l'incontro con un vecchio amico

15 settembre 2024 11:57

Cuadrado balla al coro "Chi non salta bianconero è", petizione dei tifosi juventini contro di lui

30 aprile 2024 21:50

Valcareggi: "La Fiorentina deve ancora trovare un esterno forte come Chiesa e Cuadrado. Sottil cresca"

03 novembre 2023 14:29

Calvarese ammette: "Era rigore su Cuadrado, non simulazione. L'errore mi costò la carriera internazionale"

24 giugno 2023 17:20

Graziani contro Cuadrado: "Ma fatti gli affari tuoi, uno è stato espulso e tu gli vai a rompere le scatole"

05 aprile 2023 14:25

Lo stile Juventus non si smentisce mai, pugno di Cuadrado ad Handanovic nel post partita. Il video

05 aprile 2023 00:07

Borja Valero rivela: "Guardiola guardava la Fiorentina per Cuadrado, ma disse che gli piacevo io"

28 febbraio 2023 22:07

Trevisani non ha dubbi: "Inquietante che non sia stato fischiato rigore per il fallo di Cuadrado su Sottil"

05 settembre 2022 11:09

Italiano scherza: "Come fermare Cuadrado? Se ci fanno entrare un motorino come a San Siro..."

19 aprile 2022 15:07

Cuadrado dimentica il passato: "Gol alla Fiorentina emozione bellissima. Non vedevo l'ora di entrare"

11 marzo 2022 15:50

Viviano ricorda: "Cuadrado è un tuffatore, a Firenze gli dicevo che era furbo come un napoletano"

08 marzo 2022 19:25

Viviano difende Vlahovic: "Mercenari sono i presidenti che prendono le squadre per fare soldi, non lui"

08 marzo 2022 13:56

Calvarese: "Cuadrado difficile da arbitrare perchè troppo veloce. Vlahovic va tutelato dai falli duri"

30 dicembre 2021 13:30

Che sceneggiata di Cuadrado, dà una gomitata poi simula un colpo per terra. Il video

09 ottobre 2021 12:47

"Voler bene alla Fiorentina". La lezione di Marcos Alonso, Savic e Cuadrado a Vlahovic

07 ottobre 2021 20:18

Bruno: "Cuadrado ha rotto i cog*****, è sempre terra. Prende per il cul* milioni di spettatori"

04 maggio 2021 13:23

Toni: "Cuadrado mi ha impressionato, è completo di quando era a Firenze"

24 gennaio 2021 13:32

Zazzaroni: "Bello vedere la Juventus in difficoltà, giocatori impresentabili. Fiorentina top"

24 dicembre 2020 15:50

Basile: "L'espulsione di Cuadrado ha svoltato la partita"

23 dicembre 2020 21:18

Per Cuadrado è un incubo: "Una partita che vorrei dimenticare, deluso dalla sconfitta e dalla squadra in dieci"

23 dicembre 2020 18:36

Viviano tuona: "Giusto il rosso a Cuadrado, i due rigori per la Juventus non c'erano"

23 dicembre 2020 13:23

Basile: "Se fosse stato espulso Chiesa non si sentiva la differenza"

22 dicembre 2020 22:50

Al 18' Juventus in dieci, espulso l'ex viola Cuadrado dopo l'entrata con il piede a martello su Castrovilli

22 dicembre 2020 21:03

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

La Gazzetta boccia Bernardeschi, è lui il peggiore in campo nella prima partita post Covid 19

13 giugno 2020 11:02

"Stavamo per portare il Papu a Firenze ma la società bocciò il colpo. Salah, Cuadrado e Castro giocatori lanciati"

13 maggio 2020 16:26

Cuadrado, che gaffe sulla foto di Fortunato: “Ehi Rabiot, ma sembri tu!” Poi si scusa subito

26 aprile 2020 12:47

Squalificati, dodici calciatori salteranno la sedicesima giornata. Quattro sono ex viola..

10 dicembre 2019 18:59

Moviola, recupero di fatto giocato solo a metà. Grave errore di Irrati su Cuadrado

15 settembre 2019 10:22

Clamoroso, Cuadrado potrebbe tornare a Firenze. La Juventus lavora allo scambio con Chiesa

15 maggio 2019 18:05

Reja: "A Udine credettero poco in Muriel. La società è ancora oggi una garanzia. Ad esempio Meret.."

02 febbraio 2019 15:45

Muriel: “Sogno di rimanere qui a lungo. Preferisco giocare insieme ad una punta. Cuadrado...”

11 gennaio 2019 11:51

Cerruti su Pioli:"Se i calciatori in campo sbagliano i gol, la colpa è più loro che del tecnico"

02 dicembre 2018 00:03

Allegri: "Oggi nessuna sofferenza e tante occasioni. Su Cuadrado e Bernardeschi..."

01 dicembre 2018 20:07

Cuadrado domani si opera. Niente Fiorentina-Juventus per il colombiano

29 gennaio 2018 22:38

Niente ritorno al Franchi per la "vespa" Cuadrado? Allegri: "Forse si opera, ha la pubalgia"

26 gennaio 2018 18:21

Cuadrado: "Gioco sempre come se fosse una finale, a Firenze ho lasciato il cuore"

20 settembre 2017 23:42

La Juventus scarica Cuadrado, troppi esterni in rosa. Monchi vorrebbe vestirlo di giallorosso

17 agosto 2017 19:18

Ceccarini: "Borja all'Inter si farà, Berna alla Juve se parte Cuadrado. Kalinic-Milan? Le parti sono distanti"

21 giugno 2017 12:40

Adesso Cuadrado è ufficialmente un giocatore della Juventus. 20 milioni al Chelsea per il suo riscatto

22 maggio 2017 23:57

Perché il tifoso della Fiorentina non avrà mai rancore nei confronti di Alonso, Savic e Cuadrado

10 maggio 2017 13:40

Angeloni: "Potevo portare Mammana a Firenze. Vidi Cuadrado terzino..."

01 gennaio 2017 16:53

Cuadrado perde la testa, saputo dell'ennesima esclusione ha abbandonato il ritiro della Juventus

22 settembre 2016 19:20

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