Mina esulta in faccia ai tifosi della Juventus: "L'ho fatto per vendicare Cuadrado, trattato male"
Jerry Mina non ha dimenticato il trattamento subito da Cuadrado da parte dei tifosi della Juventus dopo l'addio ai bianconeri
Perché Yerry Mina ce l'aveva con i tifosi della Juventus? Cosa c'è dietro l'esultanza polemica del difensore dopo il gol del Cagliari per il definitivo 1-1? A spiegarlo è stato lo stesso difensore colombiano che ha un po' sorpreso tutti nel dopo partita, spiegando che la sua reazione particolare è legato all'amicizia con Juan Cuadrado: "Non mi è piaciuto come è andato via dalla Juve".
Dopo che Marin ha regalato su calcio di rigore il primo dispiacere stagionale in Serie A al portiere della Juventus, i calciatori del Cagliari hanno esultato in gruppo sotto un settore dove c'erano i tifosi della Juventus. Mina è stato uno dei primi ad arrivare, celebrando il gol in modo un po' troppo veemente e facendo un gesto con entrambe le mani. L'arbitro non è rimasto indifferente e ha estratto il cartellino giallo per il colombiano che si è un po' stupito. Nel frattempo i sostenitori della Juventus hanno reagito beccando anche gli altri giocatori delle formazione ospite.
Nel post di Juventus-Cagliari, ai microfoni di DAZN, Mina è stato stuzzicato sull'episodio. Nessuna voglia di dribblare la questione ma la reale spiegazione di quanto accaduto. L'ex di Everton, Barcellona e Fiorentina ha tirato in ballo una vecchia conoscenza dei bianconeri, ovvero Juan Cuadrado suo compagno di nazionale nella Colombia.
Quella di Mina è stata una sorta di vendetta, visto che a lui non è piaciuto il modo in cui l'esterno si è separato dalla Juventus. Tra le righe infatti il poderoso centrale fa intendere, che avrebbe voluto una conclusione diversa per Cuadrado dopo 8 stagioni a Torino, non un benservito a fine contratto. Queste le sue parole in particolare: "Sono troppo amico di Juan Cuadrado e non mi è piaciuto come lui è andato via. Per questo m’incazzo un poco". Lo riporta Fan Page
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