Caos a Roma, Juric esonerato se non vince a Monza, al suo posto viene richiamato De Rossi

La Roma nel caos più totale, dopo essere stato esonerato Daniele De Rossi è vicino ad essere richiamato. Juric già vicino all'addio

Ivan Juric sarebbe già in discussione. Il tecnico croato, che è stato ingaggiato lo scorso 18 settembre, sembrerebbe già a un passo dal giocarsi la panchina. La partita tra il Monza e la Roma potrebbe essere decisiva per il suo futuro, con De Rossi che tecnicamente sarebbe in pole position e potrebbe riprendersi il posto a tre settimane dal clamoroso esonero.

Juric aveva iniziato bene vincendo subito 3-0 con l'Udinese, poi con molta fatica ha sconfitto il Venezia, Svilar era stato il migliore in campo. Il migliore in campo il portiere lo è stato pure contro l'Elsfborg in Europa League, nella sfida giocata in Svezia che ha segnato un netto passo indietro dei giallorossi, battuti 1-0. Juric dopo la partita aveva detto di aver visto cose buone e aveva difeso la squadra, ma la sua difesa d'ufficio non aveva convinto. E ora l'ex di Torino e Verona sarebbe in bilico, così scrive il Corriere dello Sport che sostiene che in caso anche di pareggio a Monza i dirigenti giallorossi potrebbero prendere una decisione clamorosa: e cioè esonerare Juric e richiamare, a furor di popolo, Daniele De Rossi.

L'addio dell'ormai ex CEO Lina Souloukou apre a questo scenario, che sarebbe clamoroso qualora si realizzasse. De Rossi molto probabilmente tornerebbe più che volentieri per mille motivi. I Friedkin potrebbero tornare sui propri passi e considerato che c'è ancora una lunghissima stagione da giocare sanno che nulla è perduto né in Italia né in Europa. E la sosta per le nazionali, diventato un croce via per gli allenatori in difficoltà, potrebbe agevolare tutti. Ma c'è una partita alle porte, importante, contro il Monza, ultimo in classifica e unica squadra di Serie A senza vittorie, che la Roma affronterà domenica alle ore 18. Lo scrive Fan Page

LA FIORENTINA VA A GIOCARE FUORI DAL FRANCHI?

https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-cerca-casa-impossibile-in-toscana-spunta-lipotesi-mapei-di-reggio-emilia/271133/