Viviano difende Vlahovic: "Mercenari sono i presidenti che prendono le squadre per fare soldi, non lui"
Viviano ha parlato su Twich dei temi di casa Fiorentina parlando dei suoi idoli e della partenza di Vlahovic
Il portiere tifoso tifoso viola Emiliano Viviano ha parlato su Twitch. Queste le sue parole:
Quanto è legato alla Fiorentina?
"Ho chiamato mia figlia Viola in onore della mia squadra del cuore, sono sempre stato tifoso, sin da bambino, della squadra della mia città".
Quali erano i suoi idoli?
"Da bambino erano Batistuta e Rui Costa, nonostante non giocassero nel mio stesso ruolo. Tra Toldo e Buffon io preferivo Francesco, è stato un esempio per me, proprio per la fede viola".
Cosa ne pensa della vicenda Vlahovic?
"Alla fine ne hanno giovato tutti: la Fiorentina ha avuto tanti soldi, la Juve il suo bomber ed il ragazzo la squadra che voleva. Era libero di andare alla Juventus, i giocatori passano, ciò che resta è la maglia. Non mi è piaciuto a livello di comunicazione, inoltre era considerato un esempio, ma un esempio non va via a gennaio. È un semplice professionista, ma chi accusa i calciatori di essere mercenari non capisce che i primi mercenari sono proprio i presidenti, che comprano club per fare soldi. Se Vlahovic non voleva restare ha fatto bene ad andar via: la Juventus è pur sempre un top club che punta costantemente in alto".
Cuadrado è veramente un simulatore come dicono?
"È sempre stato un tuffatore, io lo prendevo in giro a Firenze dicendogli che era furbo come un napoletano!".
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