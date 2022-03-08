Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres

Finestra straordinaria per chi lascia il campionato russo e ucraino che potrà spostarsi in prestito. Occasione David Neres

Qualche giorno fa, la Federcalcio polacca aveva chiesto alla FIFA di aprire una finestra straordinaria di trasferimenti per permettere ai giocatori che hanno lasciato Russia e Ucraina di giocare fino al termine della stagione. Secondo L'Equipe, la proposta sarebbe stata accolta: i giocatori (ce ne sono più di 80 nella prima divisione ucraina, un centinaio tra i professionisti in Russia) saranno autorizzati a sospendere il contratto con i rispettivi club e potranno trasferirsi in prestito, fino al 30 giugno, tornando poi alla società di appartenenza dal primo luglio. Tra i giocatori liberi maggiormente interessanti quello che fa gola è sicuramente David Neres esterno brasiliano ex Ajax Lo riporta Tuttomercatoweb.com

IL COMUNE FA CAUSA AL GIORNALISTA VESSICCHIO

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