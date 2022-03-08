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Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres

Finestra straordinaria per chi lascia il campionato russo e ucraino che potrà spostarsi in prestito. Occasione David Neres

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2022 13:17
Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres -
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Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres

Qualche giorno fa, la Federcalcio polacca aveva chiesto alla FIFA di aprire una finestra straordinaria di trasferimenti per permettere ai giocatori che hanno lasciato Russia e Ucraina di giocare fino al termine della stagione. Secondo L'Equipe, la proposta sarebbe stata accolta: i giocatori (ce ne sono più di 80 nella prima divisione ucraina, un centinaio tra i professionisti in Russia) saranno autorizzati a sospendere il contratto con i rispettivi club e potranno trasferirsi in prestito, fino al 30 giugno, tornando poi alla società di appartenenza dal primo luglio. Tra i giocatori liberi maggiormente interessanti quello che fa gola è sicuramente David Neres esterno brasiliano ex Ajax Lo riporta Tuttomercatoweb.com

IL COMUNE FA CAUSA AL GIORNALISTA VESSICCHIO

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