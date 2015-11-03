Labaro Viola

Notizie Neres Fiorentina

Il Mattino riporta: "Neres quasi sicuramente salterà la Fiorentina, il giocatore non è in forma"

07 settembre 2025 16:08

Zambo Anguissa e Neres salteranno Napoli-Fiorentina, out per infortunio pure Mazzocchi

04 marzo 2025 11:48

Brutte notizie per il Napoli di Conte: David Neres verso il forfait anche contro la Fiorentina

01 marzo 2025 16:45

Neres e la moglie rapinati a Napoli dopo la partita con Parma, vetri del van rotti e pistola puntata in faccia

01 settembre 2024 11:38

Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres

08 marzo 2022 13:17

Antognoni: "Dispiace per Pioli, ma è successa un po' di 'maretta'. Montella scelta azzeccata.."

19 aprile 2019 22:34

Archivio

Esplora l'archivio di Neres

Sett. 36 Sett. 10 Sett. 9
Sett. 35
Sett. 10
Sett. 16