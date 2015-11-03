Notizie Neres Fiorentina

Il Mattino riporta: "Neres quasi sicuramente salterà la Fiorentina, il giocatore non è in forma"
07 settembre 2025 16:08
Zambo Anguissa e Neres salteranno Napoli-Fiorentina, out per infortunio pure Mazzocchi
04 marzo 2025 11:48
Brutte notizie per il Napoli di Conte: David Neres verso il forfait anche contro la Fiorentina
01 marzo 2025 16:45
Neres e la moglie rapinati a Napoli dopo la partita con Parma, vetri del van rotti e pistola puntata in faccia
01 settembre 2024 11:38
Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres
08 marzo 2022 13:17
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