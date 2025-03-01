Brutte notizie per il Napoli di Conte: David Neres verso il forfait anche contro la Fiorentina

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al big match delle 18 contro l'Inter, uno scontro al vertice e che dirà molto sulla corsa Scudetto dopo il pareggio dell'Atalanta contro il Venezia. Ma gli Azzurr...

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al big match delle 18 contro l'Inter, uno scontro al vertice e che dirà molto sulla corsa Scudetto dopo il pareggio dell'Atalanta contro il Venezia. Ma gli Azzurri dovranno rinunciare a Mazzocchi e Anguissa, che ne avranno ancora per un po', c'è un giocatore che invece sembrava essere vicino al rientro. Si tratta di David Neres, che ha una lesione distrattiva alla coscia sinistra che lo tiene lontano dai campi dalla sfida contro l'Udinese, 3 settimane fa. Il Napoli, dopo l'Inter, affronterà la Fiorentina al Maradona, e pareva che il rientro del brasiliano fosse fissato proprio per quella data: invece, secondo Tuttomercatoweb.com, per rivedere l'ala brasiliana Conte dovrà aspettare il 16 marzo, contro il Venezia. Molto probabile, quindi, la sua assenza contro i viola.