Il Mattino riporta: "Neres quasi sicuramente salterà la Fiorentina, il giocatore non è in forma"

L'esterno brasiliano dei partenopei non ha ancora recuperato la forma migliore in vista del prossimo turno di campionato

Secondo quanto riportato dal Mattino, il Napoli di Conte dovrà fare a meno di David Neres per la trasferta di Firenze perché l'esterno brasiliano è ancora alle prese con delle noie muscolari e non è ancora pronto per rientrare a pieno regime con il gruppo squadra. Neres, attualmente, non ha la condizione giusta dopo essere stato costretto ai box da qualche settimana e il tecnico leccese lo vuole lasciare ancora a riposo per permettergli di recuperare a dovere senza fretta, di conseguenza salterà il match di sabato sera al Franchi alla ripresa del campionato.