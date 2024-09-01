Neres e la moglie rapinati a Napoli dopo la partita con Parma, vetri del van rotti e pistola puntata in faccia

Una serata sportivamente bellissima, per David Neres, ma rovinata per la disavventura capitatagli al termine di Napoli-Parma, mentre lui e la moglie erano nel van per fare rientro all'hotel Parker's....

Una serata sportivamente bellissima, per David Neres, ma rovinata per la disavventura capitatagli al termine di Napoli-Parma, mentre lui e la moglie erano nel van per fare rientro all'hotel Parker's. Due malviventi hanno sfondato il vetro del mini bus e gli hanno puntato la pistola intimandogli di consegnare l’orologio (valore stimato 100mila euro), cosa che il brasiliano ha subito fatto, per poi scappare a bordo della classica moto. Neres ha denunciato in seguito la rapina alla polizia, ed è stato accompagnato in albergo dove ad attenderlo c’erano tifosi ignari di ciò che gli era accaduto e quindi agli stessi è apparso strano vedere il ragazzo schivare tutti a testa bassa. Lo scrive La Gazzetta dello sport

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA

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