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I convocati della Fiorentina per il Monza: ci sono Gosens, Adli, Cataldi e Bove. Out Gudmundsson e Barak

Questa sera alle 18:30 la Fiorentina affronterà il Monza di Alessandro Nesta in un match valido per la terza giornata di Serie A. Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per la sfida del...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 10:30
I convocati della Fiorentina per il Monza: ci sono Gosens, Adli, Cataldi e Bove. Out Gudmundsson e Barak -
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Questa sera alle 18:30 la Fiorentina affronterà il Monza di Alessandro Nesta in un match valido per la terza giornata di Serie A. Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per la sfida del Franchi con la presenza, oltre che di Adli, anche di tutti e tre gli ultimi arrivati Bove, Cataldi e Gosens. Rimane fuori ancora, per problemi fisici, il nuovo numero 10 gigliato Albert Gudmundsson. Tra i 24 scelti dal tecnico campano non compaiono alcuni esuberi come Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen. Di seguito la lista completa:

Portieri: De Ges, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Kouadio, Martinez Quarta, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Ikoné, Mandragora, Richardson, Sottil

Attacanti: Beltran, Kean, Kouamé

CORRIERE DELLO SPORT: “PALLADINO ADESSO PUÒ CAMBIARE MODULO: IDEA 3-4-1-2 OPPURE 4-2-3-1”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-palladino-adesso-puo-cambiare-modulo-idea-3-4-1-2-oppure-4-2-3-1/266544/

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