Corriere dello Sport: "Palladino adesso può cambiare modulo: idea 3-4-1-2 oppure 4-2-3-1"

Ogni strada alla ricerca della vittoria per Palladino è percorribile

L'allenatore della Fiorentina ha iniziato con il 3-4-2-1, ma potrebbe essere solo l'inizio. I vari acquisti a centrocampo aprono diversi scenari. Innanzitutto, questa Fiorentina può benissimo ricoprire quel 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano. In questo modo si aiuterebbe anche il reparto difensivo, che dal punto di vista numerico ha solo 5 difensori più un adattato Biraghi. Ma non solo. Palladino può optare anche per un 3-4-1-2. Con la coppia Beltran-Kean davanti e alle loro spalle uno tra Colpani e Gudmundsson, con l'opzione Aldi. In mezzo al campo, giocatori come Bove e Cataldi aiutano e non poco la squadra. Insomma, ogni strada è percorribile, alla ricerca della vittoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/probabile-formazione-fiorentina-biraghi-in-panca-ce-parisi-colpani-kouame-dietro-kean/266540/