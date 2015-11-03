Notizie Russia Fiorentina

Corriere dello Sport: “Beltran tentato dalla Russia. L’argentino riflette, a lui la decisione finale”
13 agosto 2025 09:47
Kokorin racconta il carcere: "Errore che non commetterò più. Si beveva e da li nascevano le cazzate"
26 gennaio 2023 14:37
Ex allenatore Kokorin sicuro: "Era fortissimo, non fosse stato arrestato sarebbe al Barcellona"
09 dicembre 2022 16:36
Kokorin critica: "La pizza e la pasta non sono buone a Firenze, facevo fatica a mangiarle"
06 dicembre 2022 12:53
Kiev bombardata all'alba dai russi, Dodò non indifferente, il terzino fa arrivare la sua vicinanza
17 ottobre 2022 18:17
Calciomercato.com, Commisso stava per vendere la Fiorentina a un ricco russo, guerra ha stoppato tutto
22 giugno 2022 11:52
Dalla Russia sicuri: "Finita la carriera di Kokorin. È una grande delusione per il calcio russo"
20 giugno 2022 16:37
Dalla Russia: "Kokorin è un genio. E' stato rovinato dai suoi procuratori e dai giornalisti"
05 aprile 2022 13:54
Presidente PSG attacca la Juve: "La gente muore in Ucraina e c'è chi pensa alla Superlega"
31 marzo 2022 13:55
Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina
29 marzo 2022 13:51
Sospetti sintomi di avvelenamento per Roman Abramovic e alcuni delegati russi. Sarebbero già fuori pericolo
28 marzo 2022 18:05
Lo striscione vergognoso del Verona che inneggia a bombardare Napoli con le sue coordinate
13 marzo 2022 17:52
Shevchenko: "Grazie Firenze, non potrò mai dimenticare quello che state facendo per l'Ucraina"
12 marzo 2022 20:15
Se Abramovich non vende il Chelsea entro 3 mesi sarà fallimento, Nike annulla accorda da 1 miliardo
11 marzo 2022 20:33
Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres
08 marzo 2022 13:17
Tragico annuncio dello Shakhtar Donetsk: "Dipendente del club è stato ucciso da un proiettile russo"
03 marzo 2022 23:28
"Putin gobbo" Il simpatico striscione dei tifosi della Fiorentina contro la guerra spopola sul web
03 marzo 2022 11:54
Un paese che bombarda un altro paese non può fare sport. Fifa elimina Russia da tutte le competizioni
28 febbraio 2022 20:43
Ha vinto in Champions contro il Real, ora l'allenatore dello Sheriff si arruola nell'esercito ucraino
28 febbraio 2022 17:00
L'arbitro fiorentino Luci scappa dall'Ucraina. Il suo drammatico racconto: "Scappati tra bombe e spari"
28 febbraio 2022 13:50
Mihajlovic: "Prego tutti affinché la notizia degli attacchi all'Ucraina non diventi mai la seconda notizia"
26 febbraio 2022 17:44
Juric: "Quando ci attaccavano in Italia stavate a guardare. La reazione anche oggi è troppo blanda"
26 febbraio 2022 17:25
Il governo italiano in soccorso di De Zerbi, in macchina fino alla Polonia, poi il ritorno in Italia
26 febbraio 2022 16:49
Anche i ricchi scappano dalla guerra, 24 ore di pullman per Fonseca per uscire dall'Ucraina
26 febbraio 2022 16:10
Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia
26 febbraio 2022 13:33
Il commevente racconto di Szczesny: "Mia moglie è ucraina, mi rifiuto di giocare contro la Russia"
26 febbraio 2022 13:06
La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"
26 febbraio 2022 12:13
Grande scelta dello Schalke, toglie dalla maglia lo sponsor Gazprom perchè russo, perde 10 milioni
25 febbraio 2022 19:14
Italiano contro i bombardamenti della Russia: "Inconcepibile, meglio non parlarne con Kokorin"
25 febbraio 2022 15:04
L'UEFA sposta la finale di Champions dalla Russa a Parigi. I russi non ci stanno: "Decisione di parte"
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Nardella: "La vostra libertà è la nostra libertà" e illumina Piazza della Signoria con colori dell'Ucraina
24 febbraio 2022 20:27
Alejnikov propone: "Tutto lo sport deve fermarsi, non si può giocare e divertirsi durante la guerra"
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Shevchenko disperato dopo i bordardamenti: "Sono in pericolo con la mia famiglia, vogliamo la pace"
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La Gran Bretagna bandisce Abramovich, non può più tornare e viverci perchè amico di Putin
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Finalmente anche in Russia sono contro Putin, il centravanti della Nazionale: "No alla guerra"
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La Uefa ha deciso, non si giocherà in Russia a San Pietroburgo la finale di Champions League
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De Zerbi resta bloccato a Kiev, il suo drammatico racconto: "Stanotte ci hanno svegliato le esplosioni"
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Calciomercato russo in chiusura, a meno di clamorose sorprese Kokorin resterà alla Fiorentina
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Dalla Russia: "La Fiorentina pagherà tutto l'ingaggio a Kokorin, non accetta trattativa per rescindere"
09 febbraio 2022 12:37
Bonaventura rivela il soprannome che ha Kokorin nello spogliatoio viola, il russo è il "Bomber"
02 gennaio 2022 20:28
"Kokorin è una scimmia di circo, giocatore inutile, pensa ai soldi, si sta mettendo in imbarazzo"
27 dicembre 2021 19:36
La fidanzata di Kokorin annuncia: "Ci siamo lasciati, adesso lui è single a Firenze, strade divise"
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Shevchenko nuovo allenatore del Genoa? La Fiorentina ci prova e offre Kokorin. Secco no
16 novembre 2021 21:46
"La Fiorentina in Russia è diventata una barzelletta per Kokorin. Giocatore finito da tanto"
09 ottobre 2021 19:41
Blatter duro: "Kokorin deve essere espulso dal calcio, suoi errori sono stati persistenti"
14 settembre 2021 12:56
Kokorin, il vice Vlahovic che non ha mai messo piede in campo e che guadagna 2 milioni
02 settembre 2021 12:23
Kokorin, addio dopo soli 6 mesi? In Russia si parla di un suo possibile ritorno in madre patria o Qatar
26 giugno 2021 15:09
Il social della Fiorentina sbarca anche in Cina e si prepara a farlo in Russia. I dettagli
28 gennaio 2021 18:07
Capello: "Kokorin è un buon giocatore, ha qualità. Lingua e calcio diverso possono essere un problema"
20 gennaio 2021 21:24
Dalla Russia, Jefferson Farfan del Lokomotiv Mosca é risultato positivo al Coronavirus
17 maggio 2020 13:24
Coronavirus in Europa, Russia e Spagna messe peggio dell'Italia. Nella nazione di Putin boom di contagi
21 aprile 2020 17:21
Cellino ricorda Astori: "Gli volevo bene, prego sempre per lui. Poteva andare in Russia a guadagnare di più, ma decise di restare"
04 marzo 2020 17:19
Federazione russa ospite della Lega Pro a Firenze. Domani delegazione alla gara del Franchi
03 novembre 2019 00:38
Simeone è fuori dal progetto Fiorentina. Cagliari e Sampdoria non lo ritengono possibile titolare. In Russia...
26 agosto 2019 19:28
Buffon andrà al mondiale in Russia...da un'altra porta. Gigi testimonial di una compagnia aerea ...
17 aprile 2018 11:49
Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"
15 novembre 2017 18:54
Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"
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