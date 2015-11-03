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Notizie Russia Fiorentina

Corriere dello Sport: “Beltran tentato dalla Russia. L’argentino riflette, a lui la decisione finale”

13 agosto 2025 09:47

Kokorin racconta il carcere: "Errore che non commetterò più. Si beveva e da li nascevano le cazzate"

26 gennaio 2023 14:37

Ex allenatore Kokorin sicuro: "Era fortissimo, non fosse stato arrestato sarebbe al Barcellona"

09 dicembre 2022 16:36

Kokorin critica: "La pizza e la pasta non sono buone a Firenze, facevo fatica a mangiarle"

06 dicembre 2022 12:53

Kiev bombardata all'alba dai russi, Dodò non indifferente, il terzino fa arrivare la sua vicinanza

17 ottobre 2022 18:17

Calciomercato.com, Commisso stava per vendere la Fiorentina a un ricco russo, guerra ha stoppato tutto

22 giugno 2022 11:52

Dalla Russia sicuri: "Finita la carriera di Kokorin. È una grande delusione per il calcio russo"

20 giugno 2022 16:37

Dalla Russia: "Kokorin è un genio. E' stato rovinato dai suoi procuratori e dai giornalisti"

05 aprile 2022 13:54

Presidente PSG attacca la Juve: "La gente muore in Ucraina e c'è chi pensa alla Superlega"

31 marzo 2022 13:55

Vicario, il portiere che vuole la Fiorentina, fa un grande gesto: ospita in casa sua una famiglia ucraina

29 marzo 2022 13:51

Sospetti sintomi di avvelenamento per Roman Abramovic e alcuni delegati russi. Sarebbero già fuori pericolo

28 marzo 2022 18:05

Lo striscione vergognoso del Verona che inneggia a bombardare Napoli con le sue coordinate

13 marzo 2022 17:52

Shevchenko: "Grazie Firenze, non potrò mai dimenticare quello che state facendo per l'Ucraina"

12 marzo 2022 20:15

Se Abramovich non vende il Chelsea entro 3 mesi sarà fallimento, Nike annulla accorda da 1 miliardo

11 marzo 2022 20:33

Finestra di mercato straordinaria per chi lascia Russia e Ucraina. Occasione David Neres

08 marzo 2022 13:17

Tragico annuncio dello Shakhtar Donetsk: "Dipendente del club è stato ucciso da un proiettile russo"

03 marzo 2022 23:28

"Putin gobbo" Il simpatico striscione dei tifosi della Fiorentina contro la guerra spopola sul web

03 marzo 2022 11:54

Un paese che bombarda un altro paese non può fare sport. Fifa elimina Russia da tutte le competizioni

28 febbraio 2022 20:43

Ha vinto in Champions contro il Real, ora l'allenatore dello Sheriff si arruola nell'esercito ucraino

28 febbraio 2022 17:00

L'arbitro fiorentino Luci scappa dall'Ucraina. Il suo drammatico racconto: "Scappati tra bombe e spari"

28 febbraio 2022 13:50

Mihajlovic: "Prego tutti affinché la notizia degli attacchi all'Ucraina non diventi mai la seconda notizia"

26 febbraio 2022 17:44

Juric: "Quando ci attaccavano in Italia stavate a guardare. La reazione anche oggi è troppo blanda"

26 febbraio 2022 17:25

Il governo italiano in soccorso di De Zerbi, in macchina fino alla Polonia, poi il ritorno in Italia

26 febbraio 2022 16:49

Anche i ricchi scappano dalla guerra, 24 ore di pullman per Fonseca per uscire dall'Ucraina

26 febbraio 2022 16:10

Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia

26 febbraio 2022 13:33

Il commevente racconto di Szczesny: "Mia moglie è ucraina, mi rifiuto di giocare contro la Russia"

26 febbraio 2022 13:06

La Polonia non andrà a giocare in Russia, Lewandowski: "Non possiamo far finta di niente"

26 febbraio 2022 12:13

Grande scelta dello Schalke, toglie dalla maglia lo sponsor Gazprom perchè russo, perde 10 milioni

25 febbraio 2022 19:14

Italiano contro i bombardamenti della Russia: "Inconcepibile, meglio non parlarne con Kokorin"

25 febbraio 2022 15:04

L'UEFA sposta la finale di Champions dalla Russa a Parigi. I russi non ci stanno: "Decisione di parte"

25 febbraio 2022 13:24

Nardella: "La vostra libertà è la nostra libertà" e illumina Piazza della Signoria con colori dell'Ucraina

24 febbraio 2022 20:27

Alejnikov propone: "Tutto lo sport deve fermarsi, non si può giocare e divertirsi durante la guerra"

24 febbraio 2022 17:38

Shevchenko disperato dopo i bordardamenti: "Sono in pericolo con la mia famiglia, vogliamo la pace"

24 febbraio 2022 17:28

La Gran Bretagna bandisce Abramovich, non può più tornare e viverci perchè amico di Putin

24 febbraio 2022 17:20

Finalmente anche in Russia sono contro Putin, il centravanti della Nazionale: "No alla guerra"

24 febbraio 2022 17:04

La Uefa ha deciso, non si giocherà in Russia a San Pietroburgo la finale di Champions League

24 febbraio 2022 14:34

De Zerbi resta bloccato a Kiev, il suo drammatico racconto: "Stanotte ci hanno svegliato le esplosioni"

24 febbraio 2022 13:01

Calciomercato russo in chiusura, a meno di clamorose sorprese Kokorin resterà alla Fiorentina

22 febbraio 2022 16:25

Dalla Russia: "La Fiorentina pagherà tutto l'ingaggio a Kokorin, non accetta trattativa per rescindere"

09 febbraio 2022 12:37

Bonaventura rivela il soprannome che ha Kokorin nello spogliatoio viola, il russo è il "Bomber"

02 gennaio 2022 20:28

"Kokorin è una scimmia di circo, giocatore inutile, pensa ai soldi, si sta mettendo in imbarazzo"

27 dicembre 2021 19:36

La fidanzata di Kokorin annuncia: "Ci siamo lasciati, adesso lui è single a Firenze, strade divise"

20 dicembre 2021 20:39

Shevchenko nuovo allenatore del Genoa? La Fiorentina ci prova e offre Kokorin. Secco no

16 novembre 2021 21:46

"La Fiorentina in Russia è diventata una barzelletta per Kokorin. Giocatore finito da tanto"

09 ottobre 2021 19:41

Blatter duro: "Kokorin deve essere espulso dal calcio, suoi errori sono stati persistenti"

14 settembre 2021 12:56

Kokorin, il vice Vlahovic che non ha mai messo piede in campo e che guadagna 2 milioni

02 settembre 2021 12:23

Kokorin, addio dopo soli 6 mesi? In Russia si parla di un suo possibile ritorno in madre patria o Qatar

26 giugno 2021 15:09

Il social della Fiorentina sbarca anche in Cina e si prepara a farlo in Russia. I dettagli

28 gennaio 2021 18:07

Capello: "Kokorin è un buon giocatore, ha qualità. Lingua e calcio diverso possono essere un problema"

20 gennaio 2021 21:24

Dalla Russia, Jefferson Farfan del Lokomotiv Mosca é risultato positivo al Coronavirus

17 maggio 2020 13:24

Coronavirus in Europa, Russia e Spagna messe peggio dell'Italia. Nella nazione di Putin boom di contagi

21 aprile 2020 17:21

Cellino ricorda Astori: "Gli volevo bene, prego sempre per lui. Poteva andare in Russia a guadagnare di più, ma decise di restare"

04 marzo 2020 17:19

Federazione russa ospite della Lega Pro a Firenze. Domani delegazione alla gara del Franchi

03 novembre 2019 00:38

Simeone è fuori dal progetto Fiorentina. Cagliari e Sampdoria non lo ritengono possibile titolare. In Russia...

26 agosto 2019 19:28

Buffon andrà al mondiale in Russia...da un'altra porta. Gigi testimonial di una compagnia aerea ...

17 aprile 2018 11:49

Zekhnini apre alla chiamata del Marocco: "Sarà bello vederli in Russia, un giorno potrei vestire quella maglia"

15 novembre 2017 18:54

Gravina: "Ventura da esonerare immediatamente, serve rivoluzionare come dopo calciopoli"

15 novembre 2017 18:25

Italia a rischio eliminazione da Russia 2018, Tavecchio sceglie il no comment: ''La risposta la vedrete sul campo''

11 novembre 2017 17:23

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