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Dalla Russia: "Kokorin è un genio. E' stato rovinato dai suoi procuratori e dai giornalisti"

In Russia cercano di dare spiegazioni al triste declino che sta avendo Kokorin con la maglia della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2022 13:54
Dalla Russia: "Kokorin è un genio. E' stato rovinato dai suoi procuratori e dai giornalisti" - Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

L’ex portiere dello Spartak, Anzor Kavazashvili, ha espresso la sua opinione sull’attaccante viola Kokorin ai microfoni di Soccer.ru. Queste le sue parole:

“Kokorin è un genio, unico! Non so come descriverlo. Quello che gli è successo non è colpa sua, il suo problema è l’entourage che lo circonda. Doveva essere salvaguardato attentamente. Mi dispiace per lui, non potrà giocare in nessun’altra parte del mondo. Sasha doveva essere aiutato, ma invece è stato solo rovinato. Anche i giornalisti hanno contribuito, nessuno ha detto una parola".

LA BELLISSIMA FOTO DI ROSATI CON FREY

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