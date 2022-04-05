Dalla Russia: "Kokorin è un genio. E' stato rovinato dai suoi procuratori e dai giornalisti"

In Russia cercano di dare spiegazioni al triste declino che sta avendo Kokorin con la maglia della Fiorentina

L’ex portiere dello Spartak, Anzor Kavazashvili, ha espresso la sua opinione sull’attaccante viola Kokorin ai microfoni di Soccer.ru. Queste le sue parole:

“Kokorin è un genio, unico! Non so come descriverlo. Quello che gli è successo non è colpa sua, il suo problema è l’entourage che lo circonda. Doveva essere salvaguardato attentamente. Mi dispiace per lui, non potrà giocare in nessun’altra parte del mondo. Sasha doveva essere aiutato, ma invece è stato solo rovinato. Anche i giornalisti hanno contribuito, nessuno ha detto una parola".

LA BELLISSIMA FOTO DI ROSATI CON FREY

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