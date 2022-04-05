"Quanta fiha c'avrei coi capelli di Frey?" e Rosati si mostra con i capelli come Seba che apprezza

Il bellissimo scatto del viola Antonio Rosati insieme all'indimenticato portiere della Fiorentina Sebastian Frey

Il portiere della Fiorentina Antonio Rosati, sul suo profilo Instagram, ha posato insieme all'indimenticato ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey. Molto bello lo scatto che potete vedere in alto nel nostro articolo. Rosati, ha anche commentato ricordando il famoso coro che i tifosi della Fiorentina facevano riguardo ai capelli Frey.

IKONE' SPIEGA PERCHE' HA SCELTO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/ikone-ho-scelto-la-fiorentina-perche-e-buon-club-intermedio-non-volevo-bruciare-le-tappe/171541/