Ikonè: "Ho scelto la Fiorentina perchè gioca un bel calcio. Non volevo bruciare le tappe"

Ikonè spiega i motivi che lo hanno portato a scegliere di trasferirsi alla Fiorentina nell'ultima finestra di mercato

Il nuovo esterno della Fiorentina Jonathan Ikone, ha spiegato in un’intervista rilasciata a BeIn Sport, come mai ha scelto la squadra viola. Queste le sue parole:

"Sono qui per dimostrare il mio valore, questo è il prossimo passo della mia carriera. Sono qui per rilanciarmi e per aiutare la squadra. Era il momento giusto per questo trasferimento, ho ottenuto molto con il Lille, ed era arrivato il momento di cambiare. La Fiorentina gioca un bel calcio e sono felice di far parte di questa squadra".

PECCI ATTACCA GONZALEZ

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