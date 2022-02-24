Shevchenko disperato dopo i bordardamenti: "Sono in pericolo con la mia famiglia, vogliamo la pace"

Shevchenko bandiera del calcio ucraina ha parlato dopo l'inizio della guerra con i bombardamenti della Russia sul suo paese

Andriy Shevchenko è uno dei più grandi sportivi ucraini e le sue parole, affidate ai social, pesano come un macigno in un momento drammatico per il suo Paese: "Al mattino presto è cominciata una guerra su vasta scala iniziata dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L'Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l'unità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare questa aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta". Lo riporta TMW

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