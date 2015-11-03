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Notizie Shevchenko Fiorentina

Shevchenko: "Grazie Firenze, non potrò mai dimenticare quello che state facendo per l'Ucraina"

12 marzo 2022 20:15

Shevchenko disperato dopo i bordardamenti: "Sono in pericolo con la mia famiglia, vogliamo la pace"

24 febbraio 2022 17:28

DG Genoa: "Sheva via perchè la squadra non aveva l'energie giuste per giocare con la Fiorentina"

16 gennaio 2022 13:28

Il Genoa sceglie Labbadia come dopo Shevchenko, ma non fa in tempo a chiudere per la Fiorentina

15 gennaio 2022 19:37

A due giorni dalla Fiorentina il Genoa esonera Shevchenko, a Firenze con Konko allenatore

15 gennaio 2022 13:05

Sheva rischia già il posto al Genoa, ma ci sono altri due mister a libro paga. Lunedì la Fiorentina

10 gennaio 2022 13:38

Shevchenko nuovo allenatore del Genoa? La Fiorentina ci prova e offre Kokorin. Secco no

16 novembre 2021 21:46

Il Genoa esonera Ballardini, al suo posto arriva Andriy Shevchenko, sarà il nuovo allenatore

06 novembre 2021 15:04

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