Notizie Shevchenko Fiorentina

Shevchenko: "Grazie Firenze, non potrò mai dimenticare quello che state facendo per l'Ucraina"
12 marzo 2022 20:15
Shevchenko disperato dopo i bordardamenti: "Sono in pericolo con la mia famiglia, vogliamo la pace"
24 febbraio 2022 17:28
DG Genoa: "Sheva via perchè la squadra non aveva l'energie giuste per giocare con la Fiorentina"
16 gennaio 2022 13:28
Il Genoa sceglie Labbadia come dopo Shevchenko, ma non fa in tempo a chiudere per la Fiorentina
15 gennaio 2022 19:37
A due giorni dalla Fiorentina il Genoa esonera Shevchenko, a Firenze con Konko allenatore
15 gennaio 2022 13:05
Sheva rischia già il posto al Genoa, ma ci sono altri due mister a libro paga. Lunedì la Fiorentina
10 gennaio 2022 13:38
Shevchenko nuovo allenatore del Genoa? La Fiorentina ci prova e offre Kokorin. Secco no
16 novembre 2021 21:46
Il Genoa esonera Ballardini, al suo posto arriva Andriy Shevchenko, sarà il nuovo allenatore
06 novembre 2021 15:04
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