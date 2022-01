DG Genoa: “Sheva via perchè la squadra non aveva l’energie giuste per giocare con la Fiorentina”

Ai microfoni de La Gazzetta ha parlato dell’esonero di mister Shevchenko il DG del Genoa Johannes Spors:

“Il rapporto con Sheva è sempre stato ottimo. Ci siamo sempre detto tutto e discusso su ogni cosa. Purtroppo i risultati e il gioco non miglioravano e mi sono accorto che la squadra non possedeva la giusta energia per la gara di Firenze. Così abbiamo preso una decisione rapida, mantenendo trasparenza nei confronti del tecnico. Contro la Fiorentina ci sarà Konko, allenatore bravo e talentuoso”.