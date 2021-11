Il Genoa esonera Ballardini, al suo posto arriva Andriy Shevchenko, sarà il nuovo allenatore

Nonostante il pari raggiunto in extremis a Empoli, l’allenatore del Genoa Davide Ballardini è stato esonerato dalla società del Grifone. Al suo posto arriverà Andriy Shevchenko. Per l’ex attaccante del Milan e c.t. della nazionale Ucraina sino agli scorsi europei è pronto un contratto triennale, fino a giugno 2024. Prima però dovrà essere esonerato l’attuale allenatore Ballardini che in 12 partite sino ad ora disputate ha raccolto appena 9 punti. Intanto Shevchenko sta trattando con il Genoa e le trattative procedono a passo spedito. Il suo arrivo in Italia è previsto per inizio settimana, forse martedì.

IACHINI PARLA DI VLAHOVIC