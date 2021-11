Iachini: “Vlahovic? Tra i migliori attaccanti allenati. Juve oggi con più pressioni della Fiorentina”

Oggi su Tuttosport è stato intervistato Giuseppe Iachini:

“Vlahovic? Quando arrivai a Firenze aveva già esordito e segnato i primi gol in Serie A ma era ancora acerbo. Poi la sua carriera è stata stoppata dalla pandemia, anche lui prese il Covid. Non era in condizioni ottimali ad inizio campionato quindi fui costretto ad alternarlo a Kouame. Ho lavorato con tanti grandi attaccanti ma lui è tra i migliori. La Juventus oggi sicuramente avrà più pressioni”.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, VLAHOVIC, LA JUVE ACCELERA: 55 MILIONI A GENNAIO PIÙ UN GIOCATORE IN PRESTITO. RISCHIO ASTA