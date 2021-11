Tuttosport, Vlahovic, la Juve accelera: 55 milioni a gennaio più un giocatore in prestito. Rischio asta

I bianconeri vogliono provare a chiudere per Dusan Vlahovic già in questa sessione di mercato invernale. Juventus pronta a mettere sul piatto 50-55 milioni di euro, più qualche giocatore in prestito. Per il centravanti serbo è pronto un contratto da 6 milioni a stagione più bonus. Ma le insidie dall’estero non mancano, soprattutto dalla Premier. Le cifre però possono continuare a salire, ipotesi asta. Si rischia di varcare la soglia di 70-80-90 milioni. Lo riporta Tuttosport.

