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Notizie Ballardini Fiorentina

Nazione: "Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici"

21 dicembre 2025 10:23

Pedullà: "Alla Fiorentina ci vuole uno come Ballardini, sa isolare le squadre da tutto"

15 dicembre 2025 14:06

Corriere dello Sport: “Può tornare Iachini sulla panchina della Fiorentina. C’è anche Ballardini tra i candidati”

15 dicembre 2025 10:04

La Fiorentina pensa ad un allenatore per la salvezza. Corriere Fiorentino: "Pecchia, D'Aversa e Ballardini i nomi"

03 novembre 2025 10:27

Galbiati: "La Fiorentina ha bisogno di uno come Ballardini, ci vuole uno specialista a lottare in queste situazioni"

30 ottobre 2025 14:37

Ballardini: "La Fiorentina ha poca personalità. Fa bene con le grandi perchè è una squadra forte"

05 aprile 2025 13:55

Ballardini: "Contro la Fiorentina prestazione particolarmente brutta. Abbiamo sbagliato tutto"

05 maggio 2024 00:08

Ballardini: "Brutta figura, ma abbiamo ragazzi che ci tengono molto. Ritiro fatto per stare insieme"

28 aprile 2024 23:58

Ballardini: "Ci aspettiamo la solita Fiorentina, anche se hanno 24 o 25 titolari. Thorstvedt in dubbio"

27 aprile 2024 12:53

Il Sassuolo rischia la B, con la Fiorentina vale una stagione. Gli uomini di Ballardini in ritiro a Firenze da domani

24 aprile 2024 18:23

È già finita l'avventura di Bigica in Serie A. Ballardini sarà il prossimo allenatore del Sassuolo

29 febbraio 2024 19:58

Ballardini: "La Fiorentina non ha fatto molto più di noi, potevamo essere più bravi. Grande Coppa"

27 aprile 2023 23:29

Ballardini ci crede: "Se saremo squadra, ce la giocheremo anche con la Fiorentina"

27 aprile 2023 20:38

Ballardini: "Il primo tempo è finito 0-2. Avrei preferito che la Fiorentina avesse vinto le ultime gare"

26 aprile 2023 16:40

Ballardini suona la carica: "La semifinale è una bella vetrina, andremo a Firenze per fare bella figura"

24 aprile 2023 16:40

Ballardini: "La Fiorentina è una delle più in forma, eppure nel secondo tempo ha sofferto contro di noi"

07 aprile 2023 15:06

Ballardini: "Al ritorno possiamo prendere 4 gol. Nel primo tempo non abbiamo retto la Fiorentina"

05 aprile 2023 23:45

Ballardini avverte: "Contro la Fiorentina fai una brutta figura se non fai una grande partita"

04 aprile 2023 13:45

Ballardini pensa ancora alla Fiorentina: "Non trovo risposta alla prestazione contro i Viola"

17 marzo 2023 17:30

Ballardini: "Il gol della Fiorentina è arrivato da una nostra azione di attacco e con tanti rimpalli"

12 marzo 2023 17:41

Ballardini: "Nel primo tempo la Fiorentina non ci ha messo in difficoltà. Mi aspettavo una gara diversa dai miei"

12 marzo 2023 17:35

Ballardini: "La Fiorentina è ambiziosa e gioca bene. Hanno una squadra di altissimo livello"

11 marzo 2023 13:38

Ballardini sull'arrivo di Benassi: "Siamo contenti. Si è allenato con noi, sta bene e può giocare"

21 gennaio 2023 17:20

Il fiorentino Cioffi già può essere cacciato da Verona, la società ha contattato Ballardini

20 agosto 2022 00:09

Il Genoa esonera Ballardini, al suo posto arriva Andriy Shevchenko, sarà il nuovo allenatore

06 novembre 2021 15:04

Ballardini: “Siamo arrabbiati, abbiamo sbagliato troppo. La Fiorentina ora se la gioca con tutte”

18 settembre 2021 20:26

Ballardini: "Fiorentina rivelazione del campionato. Dovremo agire da squadra dal primo all'ultimo istante"

17 settembre 2021 14:49

Ballardini: "La Fiorentina è tra i club che non lotteranno per la salvezza grazie al mercato fatto"

13 agosto 2021 08:21

Ballardini: "Dispiaciuto per il pareggio. Eysseric? Entra scomposto, normalmente è rigore"

03 aprile 2021 17:38

Genoa-Fiorentina, i convocati di Ballardini: out Pandev e Pellegrini. Recupera Cassata

02 aprile 2021 21:01

Analisi Genoa: Fase difensiva quasi impeccabile, gli attaccanti vengono spesso abbandonati

02 aprile 2021 17:13

Ballardini su Prandelli: "Non vorrei dire sciocchezze ma tante persone..."

28 marzo 2021 13:59

Tuttosport, Fiorentina, Sarri e Spalletti sono i preferiti. Prandelli, D'Aversa, Ballardini e Montella le alternative

05 novembre 2020 09:33

CorSport, Iachini, Parma è l'ultima chiamata. Da Aquilani a Ballardini tutti i nomi per la panchina viola

03 novembre 2020 09:00

Ballardini: "Mandavo i miei collaboratori ad osservare la Fiorentina di Montella, giocavano molto bene"

10 febbraio 2020 21:46

Thiago Motta, Il Genoa gli ha comunicato l'esonero. Ufficialità a breve. La rosa dei sostituti

27 dicembre 2019 12:27

Dopo questa sconfitta Montella verrà esonerato? In tribuna questa sera c'era Ballardini

20 dicembre 2019 23:51

TMW, la panchina di Montella traballa. La Fiorentina ha contattato Iachini, sullo sfondo c'è Ballardini

17 dicembre 2019 20:34

Ballardini: "Giocato con qualità con una grande Fiorentina. Felici per Rossi, se lo merita. Il rosso di Pandev.."

06 maggio 2018 17:46

Rossi: "Il calcio mi ha reso cittadino del mondo, sono cresciuto come uomo. Che onore lavorare con Sir Alex Ferguson..."

15 marzo 2018 13:58

Ballardini: "Sarebbe stato bello far tirare il rigore a Rossi, ieri mi è piaciuto molto"

21 dicembre 2017 13:04

Ballardini: "Genoa a due facce? Nel primo tempo grandi occasioni, nella ripresa ci siamo chiusi"

17 dicembre 2017 17:20

I CONVOCATI DI PIOLI PER FIORENTINA-GENOA: IL TECNICO VIOLA CONFERMA TUTTI...

16 dicembre 2017 15:42

Caos a Genova: Ballardini costretto a sospendere l'allenamento a causa di una sparatoria

28 novembre 2017 20:05

Ufficiale: il Genoa esonera il tecnico Ivan Juric. Fatale la sconfitta nel derby con la Samp, al suo posto Ballardini?

05 novembre 2017 19:23

Ancora caos a Palermo, Ballardini va via, arriva De Zerbi per 500 mila euro l'anno

03 settembre 2016 14:08

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