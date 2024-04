Ballardini: “Ci aspettiamo la solita Fiorentina, anche se hanno 24 o 25 titolari. Thorstvedt in dubbio”

L’allenatore neroverde, Davide Ballardini, ha parlato a Sassuolochannel del prossimo impegno di campionato che vedrà i suoi impegnati contro la Fiorentina allo stadio Franchi. Le sue parole:

“Io credo che il Sassuolo, dopo questi giorni di ritiro, stia bene. Tutti abbiamo una gran voglia di fare una buona partita dopo la brutta, la bruttissima partita che abbiamo fatto contro il Lecce. Dopo la sconfitta c’era poco da dire, perché davvero è stata una brutta prestazione. Noi ci aspettiamo la solita Fiorentina, anche perché hanno una rosa importante. Loro hanno 24-25 titolari, sono giocatori di altissimo livello e quindi che giochi un 11 o che giochi un altro 11 per loro cambia poco. Assenti? Laurienté è squalificato; Lipani deve fare degli esami perché non sta bene e poi il dubbio può essere Thorstvedt, che oggi riposa. Domani vedremo come starà”.

